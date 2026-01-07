"Свята місія": як Путін та патріарх Кирило перетворили Різдво на Z-пропаганду

Путін у храмі на території військової частини ГРУ

Реклама

Путінський режим на Різдво за Юліанським календарем (7 січня) вкотре використав російську церкву РПЦ для виправдання війни проти України та мілітаризації росіян.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

У Центрі звернули увагу, що російські пропагандистські ресурси масово поширюють кадри богослужінь за участі військових РФ, зокрема безпосередньо на передовій.

Реклама

Своєю черго, так звані «військові священники» РПЦ говорять про необхідність бути з окупантами в окопах.

«Окрім російського диктатора володимира путіна, високопосадовці та представники РПЦ, 7 січня брали участь у різдвяних службах, де війну подавали як „боротьбу зі злом“ і „захист віри“», — йдеться в повідомленні.

Сам Z-патріарх Кирило напередодні 7 січня завуальовано запропонував вважати критиків Путіна «зрадниками Батьківщини». Він заявив, що Росії необхідний консенсус навколо «найголовніших питань нашої безпеки», а для тих, хто «випадає» з такого консенсусу, існує поняття «зрадник Батьківщини».

А диктатор Путін під час різдвяного богослужіння заявив, що російські окупанти воюють в Україні «за дорученням Господа». Він цинічно порівняв російських окупантів із Ісусом і сказав, що вони виконують «святу місію».

Реклама

Загалом у промовах церковних ієрархів РПЦ російська агресія проти України навмисно маскується під «духовну місію». Використовується релігійна риторика про «святий мир», «русскій мір» і «захист православ’я», а Україну безпідставно звинувачують у «переслідуванні віри».

«Це типова практика російської пропаганди — змішувати релігію, армію та державну ідеологію для легітимізації насильства і мобілізації населення. Поки у світі Різдво символізує мир і людяність, у росії його використовують як інструмент виправдання вбивств і продовження агресії», — зазначають у Центрі протидії дезінформації.

© Telegram / Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що у Києві при монастирі УПЦ Московського патріархату «Голосіївськ пустинь» діє нелегальна школа, яка «зомбує» українських дітей ворожою пропагандою. Міносвіти та СБУ пообіцяли вжити заходів.