- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 375
- Час на прочитання
- 2 хв
"Свята місія": як Путін та патріарх Кирило перетворили Різдво на Z-пропаганду
ЦПД викрив чергову маніпуляцію російської церкви і диктатора Путіна.
Путінський режим на Різдво за Юліанським календарем (7 січня) вкотре використав російську церкву РПЦ для виправдання війни проти України та мілітаризації росіян.
Про це пише Центр протидії дезінформації.
У Центрі звернули увагу, що російські пропагандистські ресурси масово поширюють кадри богослужінь за участі військових РФ, зокрема безпосередньо на передовій.
Своєю черго, так звані «військові священники» РПЦ говорять про необхідність бути з окупантами в окопах.
«Окрім російського диктатора володимира путіна, високопосадовці та представники РПЦ, 7 січня брали участь у різдвяних службах, де війну подавали як „боротьбу зі злом“ і „захист віри“», — йдеться в повідомленні.
Сам Z-патріарх Кирило напередодні 7 січня завуальовано запропонував вважати критиків Путіна «зрадниками Батьківщини». Він заявив, що Росії необхідний консенсус навколо «найголовніших питань нашої безпеки», а для тих, хто «випадає» з такого консенсусу, існує поняття «зрадник Батьківщини».
А диктатор Путін під час різдвяного богослужіння заявив, що російські окупанти воюють в Україні «за дорученням Господа». Він цинічно порівняв російських окупантів із Ісусом і сказав, що вони виконують «святу місію».
Загалом у промовах церковних ієрархів РПЦ російська агресія проти України навмисно маскується під «духовну місію». Використовується релігійна риторика про «святий мир», «русскій мір» і «захист православ’я», а Україну безпідставно звинувачують у «переслідуванні віри».
«Це типова практика російської пропаганди — змішувати релігію, армію та державну ідеологію для легітимізації насильства і мобілізації населення. Поки у світі Різдво символізує мир і людяність, у росії його використовують як інструмент виправдання вбивств і продовження агресії», — зазначають у Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, журналісти з’ясували, що у Києві при монастирі УПЦ Московського патріархату «Голосіївськ пустинь» діє нелегальна школа, яка «зомбує» українських дітей ворожою пропагандою. Міносвіти та СБУ пообіцяли вжити заходів.