"Святий чи грішник": у Швейцарії "розіп’яли" Трампа (фото)

Розп’яття Трампа викликало фурор у Швейцарії — скульптуру вже продали колекціонеру / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп став героєм скандальної інсталяції у швейцарському Базелі. Американсього очільника зобразили розіп’ятим на хресті в тюремній робі. Роботу назвали «Святий чи грішник» (Saint or Sinner) і виставили у місцевій художній галереї Gleis 4.

Про це йдеться у дописі із фото самої галереї Gleis 4 в соцмережі.

Британський художник Мейсон Сторм створив гіперреалістичну фігуру Дональда Трампа, розіп’ятого на білому хресті в помаранчевому тюремному комбінезоні.

Фото: Instagram Gleis 4

Зазначимо, що автор відомий своїми гостросатиричними й політично забарвленими роботами, а також тим, що, подібно до Бенксі, зберігає анонімність — з’являється на публіці лише у масках чи балаклавах.

Фото: Instagram Gleis 4

Провокаційне мистецтво і політичний підтекст

Скульптура поєднує символіку розп’яття з образом інструментів страти, створюючи простір для роздумів про межу між релігією, політикою та моральністю. Художник ніби запитує: чи заслуговує чинний президент США на прощення чи покарання?

Реалістичність, що лякає

За словами власника галереї Конрада Брезніка, робота вражає своєю деталізацією:

«Видно кожну зморшку, фактура шкіри настільки реалістична, що це навіть трохи тривожить», — розповів він у коментарі для ЗМІ.

Брезнік жартома додав, що сам Дональд Трамп міг би оцінити цю роботу.

«Я впевнений, що він охоче побачив би себе у ролі сучасного Ісуса — переконаного у власній правоті», — сказав він.

Реакція та продаж

Іронічно, що ще місяць тому сам Трамп зізнався журналістам під час перельоту на президентському літаку, що не сподівається потрапити до раю після смерті.

«Не думаю, що є щось, що зможе привести мене до раю… Не впевнений, що я туди потраплю», — сказав він.

Скульптура вже знайшла власника — її придбав відомий європейський колекціонер, який побажав залишитися анонімним.

Виставка «Святий чи грішник» триватиме у Базелі до середини листопада.

