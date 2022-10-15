Свідчать про воєнні злочини РФ: член ПВК "Вагнера" та працівниця ФСБ просять притулку у Франції

Зокрема, співробітник ПВК "Вагнера" свідчить про її створення, фінансування та участь у диверсіях в Україні.

Співробітник ПВК "Вагнера" та працівниця ФСБ синхронно прилетіли до Франції, попросили там про політичний притулок і тепер дають свідчення в межах розслідування воєнних злочинів Росії.

Про це повідомляє російське видання The Insider із посиланням на голову проєкту Gulagu.net Володимира Осєчкіна.

Імена працівників ПВК "Вагнер" та ФСБ не розголошуються.

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За розповідями Осєчкіна, за останні місяці Росію залишили безліч людей, які мали прямий стосунок до путінського режиму, і вони теж дають свідчення. Зокрема, ці люди розповідають про те, як ФСБ та адміністрація президента Володимира Путіна підкорили собі судову систему.

Окрім того, ці росіяни надають докладні свідчення у межах міжнародного розслідування воєнних злочинів в Україні.

Щодо працівників ПВК "Вагнер" та ФСБ, то Осєчкін розповів, що обоє прилетіли одним літаком, але сиділи на різних місцях. Після прибуття до Франції вони синхронно пішли вимагати політичного притулку. Спершу поліції та службі безпеки аеропорту це видалося підозрілим. Крім того, і чоловік і жінка думали, що "інший тут по його душу".

"Зараз кожен із цих людей даватиме свідчення про воєнні злочини. Можу сказати, що вони стосуються того, як було створено ПВК "Вагнера" при ГРУ Міноборони РФ, як держава створила систему фінансування та постачання ПВК і як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України, безпосередньо на Луганщині", — розповів керівник проєкту Gulagu.net.

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За його словами, у свою чергу співробітниця ФСБ готова надати дані про документообіг "з великою кількістю важливої ​​інформації, яка буде поетапно опублікована". Зокрема, в цих даних йдеться і про російське вторгнення до України, а також міститься інформація про процеси по лінії департаменту контррозвідки та Міноборони РФ.

Можливий розкол в РФ

Нагадаємо, російський опозиціонер Геннадій Гудков розповів, що в Росії починається розкол еліт у колі генералів, а пересічні росіяни масово змінюють свою думку про війну в Україні. За словами гудкова, еліта ненавидить Путіна та висловлює свою неприязнь відкрито.

Зауважимо, за словами секретаря РНБО України Олексія Данілова, в РФ на сьогодні існує чотири різні армії і рано чи пізно вони почнуть між собою гризтися. Йдеться про сили міністра оборони Сергія Шойгу, голови Чечні Рамзана Кадирова, голови Росгвардії Віктора Золотова та керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Ще одна країна збирає докази проти Росії

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