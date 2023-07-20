"Свідчить про глобальну слабкість РФ.": у Держдепі оцінили відмову Путіна їхати на БРІКС

Відмова президента РФ Володимира Путіна брати участь у саміті країн групи БРІКС, який має відбутися у ПАР від 22 до 24 серпня, свідчить про остаточну втрату РФ свого авторитету.

Про це заявив речник Державного департамента США Метью Міллер на брифінгу.

У Сполучених Штатах підкреслили, що Путін відмовився від особистої присутності на саміті через ордер на арешт, виданий раніше Міжнародним кримінальним судом за депортацію українських дітей з території України.

"Це свідчить про глобальну слабкість РФ. Немає кращого прикладу, кращої ілюстрації істотного погіршення авторитету Росії у світі, ніж те, що президент Путін зараз навряд чи зможе виїхати за кордон", - заявив Міллер.

Він підкреслив, що становище Росії на світовій арені значно погіршилося через повномасштабне вторгнення до України.

"Війна Росії стала стратегічною поразкою і для самого Путіна", - додав речник Держдепу.

Нагадаємо, Володимир Путін, якому загрожує арешт за ордером Міжнародного кримінального суду, не поїде на саміт БРІКС до ПАР у серпні. Замість нього російську делегацію очолить очільник МЗС Сергій Лавров.

Як відомо, ПАР ратифікувала Римський статут, а тому юридично зобов'язана затримати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, виданим 17 квітня, і направити в Гаагу. Проти політика висунуто звинувачення у воєнному злочині, а саме незаконній депортації дітей із окупованих територій України під час повномасштабного вторгнення РФ.

Опозиція ПАР вимагала від президента африканської республіки Сиріла Рамафоси виконати зобов'язання перед МКС. Однак політик заявив, що Росія розцінюватиме арешт Путіна як оголошення війни.