Свідомо вбиває немовлят, які сплять: Литва вимагає "серйозних та негайних" наслідків для Росії

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував російський удар по багатоповерхівці в Одесі, внаслідок якого загинули 12 людей, пʼятеро з яких - діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років.

Про це Ландсбергіс написав у соцмережі X (Twitter).

"Це абсолютно обурливе вбивство. Свідомо вбиваючи немовлят, які сплять, Росія демонструє явну зневагу до будь-яких мирних угод, як минулих, так і майбутніх", — підкреслив Ландсбергіс.

Він додав, що для Росії мають бути «серйозні та негайні наслідки, а не тривала безкарність».

Додамо, що пошукову операцію на місці влучання російського дрону в багатоповерхівку Одеси завершили ввечері 3 березня.

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