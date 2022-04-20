"Свиня не заслуговує на ім’я нелюдського виродка": у Баварії російському кабану Путіну дали нову кличку

В парку дикої природи в Баварії змінили ім’я кабану російського походження, якого раніше називали Путіним. Тварину вирішили перейменувати після повномасштабного вторгнення РФ до України.

Аби змінити дикій свині кличку, адміністрація парку провела навіть голосування. За час конкурсу люди надіслали 2700 варіантів нового імені. Після підбиття підсумків конкурсу кабана називатимуть не Путіним, а Еберхофером.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби парку в Facebook.

"Нарешті час прийшов! Після демократичного голосування знайдено нове почесне ім’я для нашого величавого російського кабана! Щоби офіційно закріпити це, ми хотіли б провести врочисту церемонію", - повідомляють працівники.

На церемонію підготували "помпезну свинячу трапезу".

У парку кабан Путін з’явився три роки тому. У порівнянні зі своїми європейськими родичами свиня важила у півтора рази більше – майже 200 кг.

Працівник парку Еккард Міккіш запропонував перейменувати вихованця після того, як Росія напала на Україну, адже "жодна свиня не заслуговує на ім’я нелюдського виродка".

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