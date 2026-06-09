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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
3 хв

Світ без людей: чоловік каже, що бачив майбутнє, де він — єдиний, хто вижив

Чоловік заявив, що він мандрівник у часі, який побував у 2027 році, де, за його словами, людство «вимерло».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Подорожі у часі

Подорожі у часі

Користувач TikTok на ім’я Хав’єр стверджує, що подорожував у 2027 рік, де, за його словами, він — єдина людина, що залишилася на Землі. Він документує свої самотні відвідини порожніх визначних місць і спортивних стадіонів по всьому світу.

Про це пише Daily Star.

Погані новини для людства

Хав’єр опублікував серію відео, які нібито документують його подорожі на рік уперед. У своїх роликах він показує, як гуляє супермаркетами, порожніми дорогами, футбольними стадіонами та визначними місцями, зокрема Пізанською вежею — і ніде не видно жодної людини, окрім того, хто тримає камеру.

У цих дивних відео з його акаунта @unicosobreviviente, що перекладається як «єдиний, хто вижив», не з’являється жодна інша душа.

Попри очевидну спустошеність, яка, здається, чекає Землю вже за рік, звичні зручності, як-от освітлення та інтернет, виглядають зовсім неушкодженими через катастрофу, що нібито насувається.

Його подорожі в майбутнє також приводять його до Лондона, де він прогулюється стадіоном «Емірейтс» клубу «Арсенал», а потім заходить у домашню роздягальню — і хоча це нібито 2027 рік, там досі висять футболки складу сезону 2023-2024. Пізніше він відвідує стадіон «Стемфорд Брідж» «Челсі», заходить у внутрішні приміщення зовсім один, хоча й не виходить на поле.

Перебуваючи в Лондоні, він також відвідує Національну галерею, насолоджуючись мистецтвом у повній самоті. Потім він вирушає до Камдена, який так само повністю безлюдний.

Як і будь-який турист у столиці, він відвідує Будівлі парламенту, які теж виглядають абсолютно порожніми.

В Іспанії він здійснює подібну поїздку до стадіону «Камп Ноу» в Барселоні. Відомо, що там триває масштабна реконструкція купола площею 30 000 квадратних футів. Але з кадрів здається, що роботи ще не завершені.

Серед інших місць, які відвідав самотній «мандрівник у часі», — Париж, де він написав: «Я провів 11 днів у Парижі сам». Багато відео набрали понад мільйон переглядів від здивованих глядачів.

«Хоча деякі люди справді налякані можливою катастрофою, інші значно більш скептично ставляться до цих відео», — йдеться у матеріалі.

Один глядач запитав: «Якщо ти в майбутньому, хто виграв чемпіонат світу 2026 року?» Інший пожартував: «Хав’єре, я надішлю за тобою космічний корабель. Візьми з собою всі гроші, які зможеш знайти». Хтось навіть запропонував йому відвідати Зону 51 у США.

Інші ролики, які нібито документують його самотні подорожі в часі (окрім людини за камерою), показують поїздки пустими дорогами під час снігопаду, а також подорожі на швидкісних човнах.

В одному відео він заявив, що викрав «Мону Лізу» з Лувру у Франції як доказ того, що живе у 2027 році. Також мандрівник стверджував, що проник у будинок Ліонеля Мессі, де показував трофей чемпіонату світу. Це попри те, що аргентинець покинув Францію та переїхав до Маямі ще у 2023 році, за чотири роки до його нібито візиту.

Раніше йшлося про те, що подорожі в часі частково реальні: через ефекти теорії відносності час може сповільнюватися залежно від швидкості, тому астронавти й супутники фактично «рухаються в майбутнє» на дуже малі проміжки. Це підтверджено експериментами з атомними годинниками. Водночас подорожі в минуле залишаються лише теоретичною ідеєю, пов’язаною з гіпотетичними червоточинами, існування яких не доведене.

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Дата публікації
Кількість переглядів
37
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