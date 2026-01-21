Реклама

Через технічні проблеми з літаком із другої спроби Дональд Трамп таки долетів до Швейцарії, щоб виступити на Всесвітньому економічному форумі, де його «з нетерпінням» чекали європейські лідери. Заочний обмін люб’язностями в Давосі почався ще у вівторок, 20 січня. Прем’єр Канади Марк Карні, виступаючи зі сцени форуму, вголос сказав те, про що багато західних лідерів досі бояться говорити.

«Ми опинилися у світі, де панує посилення суперництва великих держав, де найсильніші переслідують свої інтереси, використовуючи економічну інтеграцію як засіб примусу. Сперечаючись, „середні держави“ повинні діяти разом. Бо якщо нас немає за столом, ми опинимося в меню», — сказав серед іншого прем’єр Канади.

Багато хто справедливо назвав промову Марка Карні історичною. Зрезонували світові й слова президента Франції Еммануеля Макрона про «зсув до світу без правил, де міжнародне право топчуть під ногами, і де єдиний закон, який має значення, — це право найсильнішого». Прем’єр Бельгії Барт де Вевер також наголосив, що через погрози Америки анексувати Гренландію «ми підходимо до межі, за якою система починає ламатися». А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла рішучу відповідь США з боку ЄС.

Тож всі очікували, що у своєму виступі в Давосі американський президент повторить свої територіальні претензії на Гренландію, разом зі зневажливим ставленням до Європи в цілому, що чинна американська адміністрація не приховує. Проте європейських лідерів, як і весь цивілізований світ, вкотре шокували як самі заяви Трампа, так і те, як він їх виголосив.

Детально про те, що Трамп сказав у Давосі, та як Європа відповідатиме на територіальні претензії та торговельний шантаж США, читайте в матеріалі ТСН.ua.

«Невдячна» Данія: Трамп вважає, що Європа йде не туди

Промова Дональда Трампа в Давосі, яку американські ЗМІ назвали «тирадою», тривала 72 хвилини, хоча регламент передбачав 45 хвилин. Свій спіч американський президент почав із жарту: «Радий звернутися до друзів…і кількох ворогів». Хоч США та Європа не вороги, проте й про дружбу говорити вже не доводиться. Спочатку виступ Трампа нагадував радше звіт про виконану роботу — 20 січня минув рівно рік із дня його інавгурації.

Трамп довго вихвалявся, як у США знизилася інфляція й подешевшали продукти в супермаркетах, у той час як в Німеччині та Британії злетіли ціни на електроенергію. Деякі місця на європейському континенті він назвав «невпізнаваними, а Європа, на його думку, рухається в неправильному напрямку. Трамп також поставив під сумнів бажання Європи прийти на допомогу Америці в разі військової загрози, паралельно глузуючи, що напевно зараз європейці б розмовляли німецькою й трохи японською, якщо б США не врятували їх під час Другої світової.

За день до свого від’їзду до Давоса Трамп у своїй соцмережі Truth Social опублікував скріншоти переписок з Еммануелем Макроном та генсеком НАТО Марком Рютте. Й, на відміну від Макрона, який висловлював нерозуміння, що Трамп «робить у питанні Гренландії», Марк Рютте обіцяв «знайти шлях вперед щодо Гренландії», що неприємно вразило багатьох.

Говорячи в Давосі про Гренландію, Трамп виключив військовий сценарій підпорядкування острова Сполученим Штатам. Проте, знову згадуючи Другу світову, президент США сказав, що Америка повернула острів Данії, яку він назвав «невдячною».

«Якими ж дурнями ми були, що зробили це. Данія впала перед Німеччиною лише після шести годин боїв і була абсолютно не здатна захистити ні себе, ні Гренландію. Тож Сполучені Штати були змушені, і ми це зробили. Я прагну негайних переговорів щодо придбання Гренландії США. В цьому немає нічого поганого», — сказав Трамп.

Прем’єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен вже закликав населення острова почати готуватися до можливого військового вторгнення, навіть якщо це поки що малоймовірний сценарій. Данський депутат Європарламенту Андерс Вістісен цими днями був менш стриманим, заявивши про Гренландію: «Я скажу вашою мовою, президенте Трамп — f**k off (у цензурному перекладі з англійської — це „відчепіться“ — Ред.)».

Відповідь Трампу: «торгова базука» Європи

ТСН.ua вже писав, що минулими вихідними Трамп оголосив про запровадження від 1 лютого 10% мит щодо експорту з восьми європейських країн, більшість з яких відправили своїх військових на данські навчання до Гренландії. Від 1 червня, якщо, за словами Трампа, не буде досягнуто угоди щодо «повної й абсолютної купівлі Гренландії», мита зростуть до 25%.

«Сядьте, зробіть глибокий вдих і не відповідайте (на тарифні погрози Трампа — Ред.). Президент буде тут і донесе своє послання», — рекомендував європейцям міністр фінансів США Скотт Бессент, даючи інтервʼю Fox News на спеціальній сесії у Давосі у вівторок, 20 січня.

Проте Євросоюз, за повідомленнями багатьох західних ЗМІ, готовий діяти. В четвер, 22 січня, на позачерговому саміті в Брюсселі європейці обговорять використання механізму «торговельної базуки» — Інструменту боротьби з примусом. Раніше він ніколи не застосовувався. Проте якщо ЄС все ж використає його, американським компаніям навіть можуть обмежити доступ на ринок блоку.

«Я не думаю, що вони (європейці — Ред.) знають, що це („торговельна базука“ — Ред.) насправді означає. Але вони вже використовують „торгові базуки“. Вони штрафують наші компанії на мільярди доларів, такі як Apple, Google та багато інших. Вони не повинні цього робити», — заявляв Трамп напередодні поїздки до Давоса.

Механізм просувають Франція та Німеччина. Цікаво, що переговори Дональда Трампа та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в Давосі скасували. А щодо Франції, американський президент погрожував запровадити 200% тарифи на французькі вина та шампанське. Втім не всі в ЄС підтримують доволі радикальний підхід «торгової базуки». Обговорюється також дзеркальне запровадження мит на американський експорт на $93 млн.

«Це буде дурість»: зустріч Трампа та Зеленського в Давосі

Виступаючи на щорічному Всесвітньому економічному форумі, Трамп згадав і про війну Росії проти України. Президент США знову повторив, що Америка не має до неї жодного стосунку, бо між Сполученими Штатами та Європою «великий, красивий океан», а «Україною має займатися НАТО».

«Я веду переговори з Путіним і вважаю, що він хоче укласти угоду. Я веду переговори з президентом Зеленським, і я думаю, що він також хоче домовитися. Я зустрічаюся із ним сьогодні. Можливо, він зараз перебуває у залі…», — сказав Дональд Трамп з трибуни економічного форуму, додавши пізніше, що «це буде дурість», якщо Зеленський та Путін не укладуть угоду.

Попри повідомлення низки американських ЗМІ, що в Давосі може відбутися особиста зустріч Трампа та Зеленського, через складну енергетичну ситуацію в країні український президент залишився в Києві. У Швейцарії на економічному форумі Україна представлена доволі потужною делегацією. Проте через кризу у відносинах між США та Європою, за повідомленнями багатьох західних ЗМІ, зірвалося підписання угоди між Україною та США, узгодженої також Європою, про післявоєнне відновлення на $800 млрд.

«Це скоріше документ для планування, а не завершений проєкт. На робочому рівні ми досягли угоди щодо політичного документа. Але найбільший виклик для нас усіх полягає в тому, що цей документ, який ми підпишемо, зобов’яже нас до спільної роботи між ЄС, США та нами, і це буде стосуватися справді десятків правових інструментів», — запевнив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.