Світ без Путіна?: генсек НАТО дав неочікувану відповідь, чи можна позбутися диктатора РФ
Генсек НАТО відверто розповів, чи зникне Путін і що чекає на Росію далі.
Генеральний секретар Марк Рютте відповів, чи вдасться Європі та Україні позбутися диктатора Путіна.
Про це пише Bild.
Журналіст зауважив Путін при владі з 1999 року. Тому він запита у генсека НАТО, чи позбудеться світ колись цього диктатора і які перспективи цього.
«Дехто каже: „Якщо не Путін, може статися щось ще гірше“. Я можу лише сказати: що б не сталося в Росії, ми не повинні бути наївними. Ми — мирний, оборонний альянс», — зазначив генсек НАТО.
Він нагадав про глобальний зв’язок і співпрацю між Китаєм і Росією. Рютте не виключає, що якщо Пекін вирішить напасти на Тайвань, то змусить Путіна стримати сили НАТО в Європі і напасти на котрусь з європейських країн.
«Китай дивиться на Тайвань. І я переконаний, що якщо Китай вживатиме там військових дій, він тиснутиме на свого молодшого партнера, Росію, під керівництвом Путіна, щоб вона тримала нас зайнятими тут, у Європі. Ось чому ми повинні бути готові. Ми повинні витрачати гроші, зміцнювати нашу оборону та вербувати найкращих чоловіків і жінок у формі, яких тільки можемо знайти», — підсумував генсек НАТО.
Раніше Марк Рютте розповів, що деякі європейські країни готові направити війська до України.