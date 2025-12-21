ТСН у соціальних мережах

Світ без Путіна?: генсек НАТО дав неочікувану відповідь, чи можна позбутися диктатора РФ

Генсек НАТО відверто розповів, чи зникне Путін і що чекає на Росію далі.

Генсек НАТО закликав Європу готуватися до найгірших сценаріїв

Генсек НАТО закликав Європу готуватися до найгірших сценаріїв / © ТСН

Генеральний секретар Марк Рютте відповів, чи вдасться Європі та Україні позбутися диктатора Путіна.

Про це пише Bild.

Журналіст зауважив Путін при владі з 1999 року. Тому він запита у генсека НАТО, чи позбудеться світ колись цього диктатора і які перспективи цього.

«Дехто каже: „Якщо не Путін, може статися щось ще гірше“. Я можу лише сказати: що б не сталося в Росії, ми не повинні бути наївними. Ми — мирний, оборонний альянс», — зазначив генсек НАТО.

Він нагадав про глобальний зв’язок і співпрацю між Китаєм і Росією. Рютте не виключає, що якщо Пекін вирішить напасти на Тайвань, то змусить Путіна стримати сили НАТО в Європі і напасти на котрусь з європейських країн.

«Китай дивиться на Тайвань. І я переконаний, що якщо Китай вживатиме там військових дій, він тиснутиме на свого молодшого партнера, Росію, під керівництвом Путіна, щоб вона тримала нас зайнятими тут, у Європі. Ось чому ми повинні бути готові. Ми повинні витрачати гроші, зміцнювати нашу оборону та вербувати найкращих чоловіків і жінок у формі, яких тільки можемо знайти», — підсумував генсек НАТО.

