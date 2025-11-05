Світ ближче до ядерного конфлікту, ніж за часів “Холодної війни” — експерт Forbes

Росія може влаштувати ядерну катастрофу в Україні - експерт

Реклама

Понад три десятиліття після завершення «Холодної війни» людство знову опинилося на межі ядерної небезпеки.

Про це геофізик і науковець Скотт Л. Монтгомері написав у матеріалі в Forbes.

За оцінкою експерта, загроза застосування ядерної зброї сьогодні є серйознішою, ніж будь-коли раніше.

Реклама

Світ втрачає контроль над ядерними арсеналами

Монтгомері зазначає, що суспільство вже не сприймає ядерну загрозу настільки серйозно, як колись, хоча система міжнародного контролю над озброєннями стрімко руйнується.

За його словами, під час «Холодної війни» США та СРСР мали разом понад 70 тисяч ядерних боєголовок, тоді як сьогодні Росія знову нарощує арсенал.

Після розпаду Радянського Союзу президенти Джордж Буш-старший і Михайло Горбачов домовилися про масштабне скорочення ядерних запасів. Але за правління Володимира Путіна Росія знову збільшила кількість тактичних ядерних боєприпасів до приблизно 2000 одиниць — удесятеро більше, ніж у США.

На думку експерта, поріг застосування ядерної зброї у РФ знижується, і вона дедалі активніше інтегрується у плани звичайних військових операцій.

Реклама

Ймовірність ядерного удару

Монтгомері нагадав, що 2023 року президент РФ Володимир Путін нібито обговорював із керівником КНР Сі Цзіньпіном можливість застосування ядерної зброї проти України, але китайський лідер категорично заперечив.

Тодішній держсекретар США Ентоні Блінкен визнавав, що Вашингтон всерьоз побоювався ядерного сценарію. За даними ЦРУ, імовірність застосування РФ тактичної ядерної зброї у разі успіху українських військ оцінювали щонайменше у 50%.

Російські дії на атомних об’єктах

Автор також нагадав, що на початку вторгнення російські війська окупували Чорнобильську АЕС, пошкодивши захисну споруду четвертого енергоблоку, а згодом захопили Запорізьку АЕС, яку перетворили на військову базу. Це, за словами Монтгомері, ще раз підтверджує, що ядерна безпека у світі серйозно під загрозою.

Монтгомері підсумовує: ядерне стримування більше не є гарантією безпеки, а сама ідея ядерної війни «вже не виглядає фантастичною».

Реклама

На його думку, першим удар може завдати саме Кремль — не обов’язково за допомогою боєголовки, а й через штучно створену катастрофу на ядерному об’єкті.