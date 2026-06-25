Світ ближче до ядерної катастрофи, ніж будь-коли: попередження фізика

Ядерна загроза для світу / © Associated Press

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Світ опинився на порозі ядерної катастрофи, а сучасним лідерам бракує розсудливості, яку демонстрували політики часів Холодної війни. Про це у своїй новій книзі «85 секунд до півночі» пише відомий італійський фізик-теоретик та мислитель Карло Ровеллі.

The Guardian наводить ключові тези на користь того, що на людство може чекати ядерна катастрофа.

Чому світ опинився на порозі ядерної катастрофи: тези Карло Ровеллі

Науковець, відомий своїми працями у сфері петлевої квантової гравітації та популяризацією науки, виступає категорично проти нарощування озброєнь у Європі. Він називає головною загрозою для людства взаємний страх і брак довіри між державами.

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На думку Ровеллі, побоювання щодо масштабного військового вторгнення РФ углиб Європи є безпідставними.

«Ідея про те, що російські військові є загрозою для Європи, абсурдна. Росія навіть не може дістатися до Києва! Кілька років тому Росія мала 4% світових військових витрат, а НАТО — 40%».

Проте ключова небезпека криється в колосальних ядерних арсеналах. Росія має понад 4000 ядерних боєголовок, і так само, як і США, залишає за собою право відповісти тактичним чи стратегічним ударом. З трьох ядерних наддержав лише Китай вирішив не застосовувати ядерну зброю першим.

За його словами, ситуація загострилася після того, як західну зброю почали використовувати по об’єктах на території РФ. Особливо лякає науковця те, що британські ракети бомблять РФ, а значить Росія може трактувати це як удари Британії.

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«Це перший випадок, коли наддержаву з ядерною зброєю фактично бомбили. Раніше було так: якщо у тебе є ядерна зброя, у твою країну не вторгуються. Тебе не бомблять. Більше ні», — пише Ровеллі.

Фізик зазначає, що заклики до мілітаризації в країнах Західної Європи підживлюються панікою, а історичні паралелі з нацизмом часто трактуються хибно.

За словами Ровеллі, навіть агресія Третього Рейху чи сучасне протистояння на Близькому Сході виникли через деструктивне відчуття вразливості, коли «насильство підживлювало страх», а кожна сторона керувалася логікою «якщо ми не знищимо їх, вони знищать нас».

Ровеллі визнає, що саме фізики створили ядерну зброю. Водночас пише, що саме голос наукової спільноти свого часу допоміг Рейгану та Горбачову підписати Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) 1991 року.

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Годинник Судного дня: 85 секунд до півночі

Назва книги Ровеллі є алюзією до рішення «Бюлетеня вчених-атомників» за 2026 рік, згідно з яким Годинник Судного дня зафіксовано на позначці 85 секунд до умовної півночі. Це найнебезпечніший показник в історії людства.

Головну провину за це вчений покладає на сучасних лідерів — від очільників США та НАТО до керівництва Росії, Ірану та Ізраїлю. На думку Ровеллі, усім їм бракує політичної далекоглядності та здорового глузду.

Наприкінці фізик ставить риторичне запитання:

«Який політик має сміливість сказати: „Замість того, щоб робити свою країну сильнішою, я хочу зробити людство кращим“?»

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Росія може розмістити ядерну зброю на орбіті

Нагадаємо, командувач Космічного командування Бундесверу генерал-майор Міхаель Траут заявив, що Росія може розробляти технології для розміщення ядерної зброї в космосі.

За інформацією Politico, такий крок загрожує серйозними наслідками: потенційний ядерний вибух на орбіті не матиме традиційного вигляду, але здатний вивести з ладу значну частину супутників на низькій навколоземній орбіті.

Це може спровокувати ефект Кесслера — ланцюгову реакцію утворення уламків, через що певні орбітальні висоти стануть непридатними для використання протягом десятиліть.

На тлі цих загроз Німеччина вже посилює власну космічну оборону, розробляючи для потреб Бундесверу системи глушіння, лазерні технології та суверенну мережу супутникового зв’язку.

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