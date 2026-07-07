Світ б’є на сполох: Китай випробував міжконтинентальну ракету з підводного човна

Китайська субмарина здійснила випробувальний пуск міжконтинетальної ракети / © Associated Press

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Військово-морські сили Китаю здійснили успішний випробувальний запуск балістичної ракети з атомного підводного човна під час спільних маневрів із Російською Федерацією. Цей несподіваний пуск поблизу Соломонових островів викликав різку міжнародну критику та занепокоєння через непрозоре нарощування ядерного потенціалу Пекіном.

Про це пише Times of India.

Деталі запуску та військовий арсенал

Боєприпас подолав відстань близько шести тисяч кілометрів, що є значно меншим показником за максимальні можливості наявних китайських систем JL-2 та JL-3. Носіями цієї стратегічної зброї виступають атомні субмарини класу Type-094, яких у складі китайського флоту наразі налічується рівно шість одиниць. Водночас експерт із військових питань Сун Чжунпін припустив, що під час маневру могла використовуватися новітня розробка JL-3 із дальністю понад десять тисяч кілометрів.

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Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін назвала цей запуск рутинною частиною щорічних військових тренувань оборонного відомства. За словами дипломатки, операція повністю відповідала міжнародному праву і не несла загрози жодній конкретній державі. Прикметно, що ці випробування відбулися всього за кілька годин після підписання важливої безпекової угоди між Австралією та Фіджі.

Міжнародна реакція та індійська протидія

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Томас Піготт різко засудив таку демонстрацію сили та закликав Пекін до більш відкритого діалогу щодо контролю над озброєннями. Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг охарактеризувала дії Китаю як дестабілізаційні для всього регіону, а представники Філіппін назвали їх відверто безрозсудними. Офіційний Токіо також висловив серйозні побоювання, тоді як російський уряд повністю виправдав військові кроки свого азійського партнера.

Паралельно з цими подіями Індія активно розбудовує багаторівневу систему протиракетної оборони для ефективного захисту від міжконтинентальних загроз. Індійські інженери успішно протестували нові комплекси перехоплення, які здатні гарантовано знищувати швидкісні цілі як у межах атмосфери, так і у відкритому космосі. Додатково Нью-Делі нарощує власний флот передових атомних підводних човнів класу Arihant для забезпечення симетричного та невідворотного удару у відповідь.

«У той час, коли Сполучені Штати докладають більше зусиль, ніж будь-коли, щоб запобігти розповсюдженню ядерної зброї, Китай робить протилежне», — заявив посадовець Державного департаменту США.

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Нагадаємо, днями Північна Корея провела випробувальний запуск стратегічної крилатої ракети та інших систем озброєння. Пуски ракет здійснювались з нового есмінця водотоннажністю 5000 тонн.

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