Світ готується до аномальної спеки: що принесе Ель-Ніньйо

2026 та 2027 роки можуть стати найспекотнішими в історії через нову кліматичну фазу в Тихому океані.

Зміна клімату

Метеорологічні центри світу попереджають про високу ймовірність виникнення кліматичного явища Ель-Ніньйо вже у травні-липні 2026 року. Згідно з останнім прогнозом Центру кліматичних прогнозів NOAA від 9 квітня, шанси на потепління в Тихому океані оцінюють у 61%. Це може зробити 2026 та 2027 роки найтеплішими за всю історію спостережень.

Про це пише iflscience.

Прогнози провідних центрів

За даними NOAA, до червня 2026 року в екваторіальній частині Тихого океану пануватиме нейтральний стан (ENSO) з імовірністю 80%. Проте вже влітку очікується перехід до теплої фази — Ель-Ніньйо. Служба ЄС із питань зміни клімату «Копернік» підтверджує ці дані, фіксуючи у березні 2026 року другу найвищу температуру поверхні моря в історії, що є передвісником кліматичного зсуву.

Науковці зазначають, що повернення Ель-Ніньйо так швидко після сезону 2023–2024 років є майже безпрецедентним. Оскільки зазвичай цей цикл триває від двох до семи років. Деякі моделі вказують на можливість «надзвичайно сильного» явища.

Вплив на глобальну температуру

Явище Ель-Ніньйо підвищує середню температуру планети приблизно на 0,2°C, що на фоні вже наявного глобального потепління може призвести до чергових температурних рекордів.

Оскільки останні 11 років і так були найспекотнішими в історії, а 2025 рік зберіг цю тенденцію навіть без впливу Ель-Ніньйо, метеорологи прогнозують, що з настанням нової теплої фази 2026 та 2027 роки стануть ще спекотнішими.

Очікувані погодні аномалії

Цикл ENSO впливає на розподіл опадів та атмосферний тиск по всій планеті. У разі підтвердження прогнозів очікуються такі зміни:

  1. Південь США та Південна Європа: значне збільшення кількості опадів та ризик повеней.

  2. Північ США та Канада: аномально тепла та посушлива погода.

  3. Атлантика: послаблення сезону ураганів.

  4. Тихий океан: посилення активності тропічних циклонів у центральній та східній частинах басейну.

Що таке Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо — це природний процес коливання температур поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану. Він має три фази: теплу (Ель-Ніньйо), холодну (Ла-Нінья) та нейтральну. Кожна зміна фази радикально змінює погодні умови, впливаючи на сільське господарство, енергетику та безпеку населення в усьому світі.

Хоча дослідники закликають до обережності у фінальних висновках, станом на квітень 2026 року загроза інтенсивного потепління залишається високою.

Нагадаємо, погода в Україні до кінця тижня буде не дуже комфортною. Великдень також не потішить теплом.

