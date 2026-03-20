Світ готується до дій: шість країн заявили про готовність розблокувати Ормузьку протоку

Ормузька протока

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади виступили зі спільною заявою щодо ситуації в Ормузькій протоці, яка опинилася під загрозою через дії Ірану.

Про це йдеться у заяві лідерів країн, яка розміщена на сайті британського уряду

У документі наголошується, що низка країн уже готова долучитися до міжнародних зусиль для гарантування безпечного проходу суден. Йдеться, зокрема, про координацію дій для розблокування стратегічно важливої морської артерії, через яку проходить значна частина світових поставок нафти.

Лідери держав різко засудили атаки Ірану на цивільні судна, енергетичну інфраструктуру та спроби фактичного перекриття Ормузької протоки. Вони закликали Тегеран негайно припинити мінування акваторії, удари дронами і ракетами та будь-які дії, що перешкоджають комерційному судноплавству.

У заяві підкреслюється, що свобода навігації є базовим принципом міжнародного права, а блокування протоки становить загрозу глобальній безпеці та енергетичній стабільності.

Також країни підтримали рішення Міжнародного енергетичного агентства щодо використання стратегічних нафтових резервів і заявили про намір стабілізувати ринки, зокрема через збільшення видобутку енергоносіїв.

Окремо зазначається, що міжнародна спільнота готова надати допомогу країнам, які найбільше постраждають від наслідків ескалації, зокрема через механізми ООН та міжнародних фінансових інституцій.

