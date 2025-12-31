ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Світ готується до зустрічі 2026 року: як святкуватимуть у Сіднеї, Лондоні та Нью-Йорку

Від австралійських пляжів до Таймс-сквер у Нью-Йорку — організатори завершують останні приготування до грандіозних шоу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Ведучий Раян Сікрест та співачка Ріта Ора у Нью-Йорку біля кришталевої кулі на Таймс-сквер

Ведучий Раян Сікрест та співачка Ріта Ора у Нью-Йорку біля кришталевої кулі на Таймс-сквер / © Associated Press

16 годин лишається до Нового року в Україні. І світ активно готується його зустрічати. Організатори новорічних заходів завершують приготування. А сили безпеки посилюють охорону громадських місць.

Про це йдеться у випуску ТСН.

Австралія зустріне 2026-й однією з перших. Тож у Сіднеї, де зараз 17:00, городяни вже почали проходити контроль безпеки і займати найкращі місця поблизу гавані. Бо там відкривається вражаючий краєвид на пам’ятки та запланований владою феєрверк.

До святкового салюту готуються і в Лондоні. Там запланували дивовижне 12-хвилинне шоу. Феєрверки запускатимуть із трьох барж, які плаватимуть Темзою. А також — з усесвітньо відомого колеса огляду «Лондон Ай». До речі, на нього салюти встановлять лише за чотири години до Нового року. Доти атракціон кататиме туристів.

А от у Нью-Йорку вже перевірили готовність славетної кришталевої кулі на Таймс-сквер, спуск якої відбувається за хвилину до опівночі і знаменує початок Нового року. Цікаво, що це святкування буде особливим. Опівночі куля традиційно опуститься. Але за чотири хвилини — підніметься знову, вже в кольорах національного прапора США. Зроблять це на честь 250-річчя незалежності Сполучених Штатів, яке країна святкуватиме наступного року.

До слова, для успішного 2026 року народні прикмети радять дотримуватися шести важливих заборон у новорічну ніч. Дотримання традицій допоможе зберегти мир, добробут та впевненість у майбутньому.

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie