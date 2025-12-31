- Дата публікації
Світ готується до зустрічі 2026 року: як святкуватимуть у Сіднеї, Лондоні та Нью-Йорку
Від австралійських пляжів до Таймс-сквер у Нью-Йорку — організатори завершують останні приготування до грандіозних шоу.
16 годин лишається до Нового року в Україні. І світ активно готується його зустрічати. Організатори новорічних заходів завершують приготування. А сили безпеки посилюють охорону громадських місць.
Про це йдеться у випуску ТСН.
Австралія зустріне 2026-й однією з перших. Тож у Сіднеї, де зараз 17:00, городяни вже почали проходити контроль безпеки і займати найкращі місця поблизу гавані. Бо там відкривається вражаючий краєвид на пам’ятки та запланований владою феєрверк.
До святкового салюту готуються і в Лондоні. Там запланували дивовижне 12-хвилинне шоу. Феєрверки запускатимуть із трьох барж, які плаватимуть Темзою. А також — з усесвітньо відомого колеса огляду «Лондон Ай». До речі, на нього салюти встановлять лише за чотири години до Нового року. Доти атракціон кататиме туристів.
А от у Нью-Йорку вже перевірили готовність славетної кришталевої кулі на Таймс-сквер, спуск якої відбувається за хвилину до опівночі і знаменує початок Нового року. Цікаво, що це святкування буде особливим. Опівночі куля традиційно опуститься. Але за чотири хвилини — підніметься знову, вже в кольорах національного прапора США. Зроблять це на честь 250-річчя незалежності Сполучених Штатів, яке країна святкуватиме наступного року.
