Світ котиться до Третьої світової, Україна має рік на підготовку – екскомандир роти "Айдара"

Світ котиться до Третьої світової війни, тому що "Захід розслабився і не готувався", а "вісь зла – знахабніла".

Таку думку висловив командир штурмової роти батальйону "Айдар" 2014-2015 років, військовий аналітик Євген Дикий, передає "Еспресо".

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"Світ котиться до Третьої світової війни. З одного боку я радий, що Захід нарешті починає потроху звикати до цієї думки, бо для нас це було очевидно ще рік тому. Нарешті на Заході зазвучали голоси, які оцінюють, що загроза достатньо значна, а шанс уникнути великої війни – це зараз бігом до неї готуватися. Бо Холодна війна не переросла у світову, тому що до неї тоді були готові. І тодішня вісь зла не ризикнула розпочати велику війну", – розмірковує Дикий

На його думку, країни Заходу "розслабилися" і 30 років не готувалися до війни. Тому і нахабніє нинішня "вісь зла" (ймовірно, експерт має на увазі РФ та Іран).

Перегони озброєнь

За словами Дикого, перегони озброєнь у світі вже розпочалися.

"Весь західний оборонпром зараз за рік отримав більше замовлень, ніж за останніх 10 чи 15 років. Нарощуються виробничі потужності, але проблема у тому, що не все можна вирішити тільки грошима.

Крім грошей ще вирішує і час. Деякі речі дуже повільно відновлюються. Зокрема це стосується виробництва звичайних боєприпасів, тих самих артилерійських снарядів. Грубо кажучи, на сьогодні запаси та виробництво снарядів у 300 разів менші, ніж потрібні для такого масштабу війн", – підрахував аналітик.

Що робити Україні

Дикий вважає, що загроза глобальної війни – певний мінус для України.

"Якщо завтра глобальна війна, то Заходу не треба розпорошувати свої запаси, зокрема на Україну", – каже експерт.

Тому він наголошує на важливості нарощувати власне виробництва зброї та боєприпасів.

"Швидше за все, у нас є 2024 рік, коли нам ще збережуть нинішній рівень західної підтримки. А от, що буде у 2025 році, точно ніхто не передбачить. Тобто ми маємо наступний рік, щоб навчитися себе самозабезпечувати", – підсумував ексротний батальйону "Айдар".

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Третя світова війна почалася 2008 року, коли Російська Федерація напала на Грузію.

Нагадаємо, на думку міністра енергетики Ізраїлю, зараз триває Третя світова війна за участю Росії.

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