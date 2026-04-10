Світ може залишитися без шоколаду на найближчі 20-30 років

Ціни на шоколад зростають / © pexels.com

За останній рік весь світ зіткнувся зі справжньою шоколадною кризою. Ціни на какао, головний інгредієнт шоколаду, різко зросли, що безпосередньо відбилося на вартості улюблених солодощів.

Про це повідомляє GEC.

Основне виробництво какао зосереджено в країнах Західної Африки, зокрема, в Кот-д’Івуарі та Гані. Разом ці дві країни забезпечують більше половини світового обсягу какао-бобів. Але в останні роки ситуація на плантаціях почала стрімко погіршуватися. Сильні дощі, спека і спалахи хвороб рослин істотно знизили врожайність.

Фермери все частіше стикаються з нестачею фінансування, технічної підтримки і часто просто не можуть зберегти обсяги виробництва на колишньому рівні.

За прогнозами вчених, до середини століття може зникнути до половини земель, придатних для вирощування цієї культури, що загрожує серйозними наслідками для всієї галузі. В результаті шоколад може стати не тільки дорожчим, а й рідкісним ласощами для мільйонів людей по всьому світу. Світова какао-криза не оминула й Україну, тому шоколадні вироби вже дорожчають.

Раніше повідомлялося, що цього року ціни на каву можуть зрости на 40%, тобто для споживачів це будуть десь 10%, а найімовірніше — всі 20%. Водночас світова торгівля кавою різко скоротилася через рекордне зростання цін.