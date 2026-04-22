Світ на межі нової загрози: у МАГАТЕ попередили про 20 країн із ядерною зброєю

Світ опинився на порозі нової глобальної гонки ядерних озброєнь через зростання конфліктів та міжнародної нестабільності. Кількість держав, які прагнуть отримати ядерний потенціал, може зрости до двадцяти.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв’ю виданню The Telegraph.

Загроза збільшення кількості ядерних держав

За словами очільника МАГАТЕ, поточна нестабільність поставила світ у «дуже й дуже крихке становище». Він попередив, що «тріщина в системі» може стимулювати країни до швидкого розвитку власного ядерного арсеналу.

«Усе це викликає у мене занепокоєння, бо я вважаю, що світ із 20 чи більше державами, які володіють ядерною зброєю, був би надзвичайно небезпечним», — наголосив Рафаель Гроссі.

Він боїться, що через нестабільність у світі країни припиняють почуватися в безпеці. Гроссі вважає, що саме конфлікти та розкол між державами змусили їх знову заговорити про ядерну зброю.

Ризики для Договору про нерозповсюдження

Генеральний директор агентства зазначив, що хоча багато країн підписали Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), наразі порушення його правил більше не вважається неможливим.

Зокрема, в певних регіонах Європи, Малої Азії та Далекого Сходу вже тривають публічні дебати щодо можливості володіння ядерною зброєю. Гроссі згадав термін «дружнє поширення», який описує ідею спільного використання або опосередкованої підтримки розробки такої зброї між країнами-союзниками.

Він підкреслив критичну важливість стримування ядерного потенціалу. На сьогодні офіційно визнаними ядерними державами є США, Росія, Китай, Франція і Велика Британія. Крім того, відомо про наявність ядерної зброї в Індії, Пакистану, Північної Кореї та Ізраїлю.

Світ на порозі ядерної війни? : останні новини

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр Польщі Дональд Туск обговорили проведення спільних ядерних навчань. Так країни планують зміцнити безпеку Європи. Франція — єдина країна в ЄС, яка має ядерну зброю, тому Макрон хоче залучити союзників до спільних тренувань та обміну досвідом. Це частина його плану з оновлення системи європейського стримування.

Ексаналітик ЦРУ заявив, що Трамп вимагав доступу до ядерної зброї під час кризи з Іраном. Військові, за його словами, відповіли відмовою.

Експерт вважає, що це могло спричинити гучний скандал серед політиків і військових США. Проте його слова наразі ніхто не підтвердив і не заперечив. Досі невідомо, навіщо Трампу знадобилися ядерні коди та як він планував їх використати. Це сталося після того, як радники не впустили його до секретної Ситуаційної кімнати.