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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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275
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Світ на межі цифрового колапсу: масштабний збій Microsoft охопив 74 країни

Масштабний збій Microsoft порушив роботу корпоративної пошти, календарів та онлайн-зустрічей у десятках країн світу.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Microsoft / © Associated Press

Масштабний глобальний збій у роботі сервісів Microsoft триває вже другий день — користувачі по всьому світу скаржаться на недоступність пошти Outlook, месенджера Teams, ШІ-асистента Copilot та інших продуктів екосистеми Microsoft 365.

У компанії запевняють, що ознак кібератаки немає, проте відновлення серверів наразі відбувається нерівномірно, пише LADbible.

Глобальний збій Microsoft 365: які сервіси не працюють та масштаби проблеми

Перший сплеск скарг сервіс моніторингу Downdetector зафіксував у четвер, 12 листопада, близько 18:15 у Великій Британії, а вже за годину повідомлення про несправності надійшли із 74 країн і територій. Найбільший удар припав на поштовий сервіс Outlook — кількість скарг у світі сягнула близько 140 тисяч.

За даними компанії, проблеми зачепили:

  • Outlook та Exchange Online — користувачі не можуть увійти до поштових скриньок, завантажити інтерфейс, надсилати й отримувати листи;

  • Microsoft Teams та календар — не працюють запрошення на дзвінки, редагування подій та створення нових онлайн-зустрічей;

  • Інші продукти — перебої спостерігаються у роботі ШІ-асистента Copilot, SharePoint, Defender, To Do, Purview та окремих хмарних сервісів.

Причини збою в роботі Outlook і Teams: чи є загроза кібератаки та коли відновлять сервіси

У Microsoft пояснили, що колапс стався через технічний «ефект доміно». Спочатку частина серверів несподівано стала недоступною, через що трафік автоматично перенаправили на інші вузли — вони не витримали різкого стрибка навантаження і почали виходити з ладу один за одним. Протягом ночі інженери кілька разів намагалися перезапустити систему та ізолювати проблемні ділянки, але сервери знову падали. У п’ятницю вранці компанія нарешті повідомила про «позитивні результати» нових виправлень і поступове повернення регіонів у мережу.

Попри масштабність інциденту, керівництво техногіганта заперечує версію про хакерське втручання.

«Ми шкодуємо, що сьогоднішні збої спричинили незручності для наших клієнтів, і працюємо над вирішенням проблеми. Наразі я можу підтвердити: немає жодних ознак того, що це результат зловмисної діяльності чи кібератаки», — заявив у соцмережі X виконавчий віцепрезидент Microsoft Чарльз Ламанна.

Після повного відновлення інфраструктури компанія пообіцяла оприлюднити детальний звіт із першопричинами збою та заходами для посилення захисту.

Перебої в інфраструктурі Microsoft позначилися і на сторонніх технологічних платформах. Зокрема, компанія OpenAI попередила користувачів про збої в роботі конекторів Microsoft 365 — через інцидент нові підключення можуть не створюватися, а інтегровані інструменти працюють некоректно. У OpenAI зазначили, що вже розслідують проблему та повідомлять про оновлення, щойно з’явиться більше інформації.

Нагадаємо, раніше в Україні стався збій у роботі застосунку «Повітряна тривога»: 1 листопада користувачі масово отримували фейкові сповіщення про ядерну, радіаційну та хімічну загрозу, а також вуличні бої. Команда сервісу тимчасово призупиняла роботу застосунку та вимикала push-сповіщення. Згодом його роботу відновили й запевнили, що персональні дані користувачів не постраждали.

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун припустив, що це могло бути випадковою провокацією, а не масштабною операцією російських спецслужб.

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