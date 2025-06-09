Світ на межі війни: п’ять тривожних осередків, які можуть перерости у глобальний конфлікт

Світ на межі війни. / © ТСН.ua

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Світ стрімко наближається до небезпечної межі. Лише за останні кілька днів відбулося п’ять глибоко тривожних подій, які кожна окремо є серйозним сигналом, а разом формують тривожну картину загальносвітової дестабілізації. Йдеться не лише про регіональні інциденти — усі ці події вказують на серйозне послаблення стримування, провал дипломатії та дедалі реальнішу загрозу багатофронтової війни.

Про це пише Fox News.

1. Український удар по авіабазах у Росії: сигнал нової ескалації

Fox News розглядає масштабну атаку українських дронів по стратегічних російських авіабазах як потенційну ескалацію війни, що може мати далекосяжні наслідки.

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У Москві ці удари вже стали приводом до риторики про ширший конфлікт із Заходом. На думку Fox News, зростає ризик того, що у відповідь Росія може вдатися до кіберударів, гібридних операцій або розширення бойових дій за межами України.

2. Ядерна напруга навколо Ірану

Дипломатичний процес навколо іранської ядерної програми остаточно зайшов у глухий кут. Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї відкинув пропозицію США щодо обмеження збагачення урану, назвавши її “абсолютно неприйнятною” та такою, що “суперечить нашим інтересам”. Тегеран публічно наполягає на праві розвивати власну ядерну програму без зовнішнього контролю.

Це відлуння стало сигналом для Ізраїлю, який уже розглядає військову операцію проти іранських ядерних об’єктів як реальний сценарій. Регіон стоїть на порозі нової фази конфлікту, що потенційно може охопити Сирію, Ліван, Ірак та Перську затоку.

3. Розмова Трампа й Путіна не зупинила ескалацію

Багато хто очікував, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним після удару по російських авіабазах стане спробою деескалації. Але, як визнав сам Трамп, “це не була розмова, яка принесе мир”. Жодного прогресу, жодного плану припинення вогню, жодної дорожньої карти — лише констатація, що війна стала надто вкоріненою, а довіра між сторонами — остаточно втраченою.

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4. Біозагроза на території США

Федеральні прокурори США висунули звинувачення двом громадянам Китаю у спробі контрабанди Fusarium graminearum — агропатогену, що може повністю знищувати врожаї пшениці та кукурудзи, викликаючи одночасно харчову і економічну кризу. Міністерство юстиції США прямо називає це “зброєю агротероризму”.

Злочинці пов’язані з державними науковими структурами Китаю, і хоча не доведено прямого наказу Пекіна, справа стала сигналом про новий рівень загроз — підривні дії всередині США з боку ворожих держав або підконтрольних їм агентів.

5. Китай і Тайвань: репетиція великої війни

Міністр оборони США Піт Хегсет на безпековому форумі в Сінгапурі прямо заявив: Китай “репетирує справжню війну” проти Тайваню. Масштабні військові навчання Пекіна, риторика китайських офіційних осіб та розгортання морських сил біля протоки свідчать про підготовку до повномасштабної операції. І якщо вона почнеться — втручання США буде неминучим.

Інцидент загрожує перерости у велику війну в Індо-Тихоокеанському регіоні — з участю Японії, Австралії та, ймовірно, Індії.

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Глобальний порядок на межі

Ситуація у світі перестала бути набором локальних криз. Росія, Китай та Іран — три держави, що володіють або прагнуть володіти ядерною зброєю — майже одночасно кинули виклик Заходу. США опинилися у центрі багатофронтової напруги: Україна, Близький Схід, Тайвань і навіть власна територія.

Питання вже не у стримуванні. Дипломатія втрачає ефективність. Санкції не спрацьовують. Світ наближається до розв’язки, у якій можливість глобального конфлікту більше не виглядає неможливою — лише питанням часу.

Раніше колишній командувач британської армії генерал сер Патрік Сандерс висловив думку, що менш ніж через 2 роки країнам НАТО доведеться вести одночасні війни проти Росії та Китаю, якщо члени Альянсу не зможуть стримати ці дві держави, достатньо швидко відновивши свої зменшені армії.