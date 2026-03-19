Світ на порозі газового апокаліпсиса: як війна на Близькому Сході руйнує глобальну економіку

Війна на Близькому Сході руйнує світову економіку

Світова енергетична галузь постала перед загрозою тривалих перебоїв у постачанні з Перської затоки, масштаби яких можуть перевершити енергетичну кризу 2022 року. Війна на Близькому Сході вже перекроює глобальний ринок газу на роки вперед, а країни, що розвиваються, першими відчули на собі цей нищівний економічний удар.

Про те, як світ стрімко наближається до сценарію «газового апокаліпсиса», пише агентство Bloomberg.

Зруйноване серце газової імперії Катару

Щотижня простою найбільшого у світі заводу зі зрідження природного газу (СПГ) глобальний ринок втрачає обсяг енергії, достатній для забезпечення такого мегаполіса, як Сідней, протягом цілого року. Катарський комплекс Ras Laffan був змушений зупинити роботу на початку місяця після атаки іранського безпілотника — це стало першим перериванням постачань за три десятиліття його бездоганної роботи.

Після подальших атак, які стали відповіддю на ізраїльський удар по гігантських родовищах Південного Парсу в Ірані, комплекс зазнав «масштабних руйнувань», як це офіційно визнала влада Катару. За даними керівництва QatarEnergy, остання атака вивела з ладу близько 17% експортних потужностей країни, а відновлювальні роботи можуть розтягнутися на неймовірні п’ять років.

Три тижні інтенсивного конфлікту на Близькому Сході перевернули з ніг на голову весь енергетичний ланцюжок. Стратегічно важлива Ормузька протока практично закрита, ціни на бензин та авіапальне стрімко зростають, нестача побутового газу в Індії вже призводить до вуличних сутичок, а аграрії б’ють на сполох через дефіцит дизеля та добрив.

Вразливість ринку СПГ та перші жертви

Головна проблема полягає в тому, що ринок зрідженого газу не має запасу міцності. На відміну від нафти, тут практично немає резервних потужностей або глобальних стратегічних запасів. Галузь функціонує на основі багаторічних контрактів із доставкою «точно в строк». СПГ повільно випаровується, спеціалізовані судна і термінали коштують дорого, а масштабні сховища будуються роками.

«Ми впевнено рухаємося до сценарію газового апокаліпсиса. Навіть якщо війна закінчиться, перебої з постачанням СПГ можуть тривати місяцями або й роками, залежно від того, скільки часу знадобиться на ремонт», — зазначає енергетичний аналітик Соул Кавонік.

Збій тривалістю понад місяць автоматично створює світовий дефіцит. Якщо ж пауза затягнеться на три місяці, це стане найбільшим відключенням в історії індустрії. Першими жертвами вже стали країни Південної та Південно-Східної Азії, які закуповують 80% катарського газу.

Пакистан, який залежить від Катару на 99%, попередив про зупинку електростанцій з середини квітня. Це прямий удар по місцевій текстильній промисловості. Через шалені ціни — одна партія до Азії нині коштує близько 80 мільйонів доларів (удвічі дорожче, ніж до війни) — В’єтнам та Філіппіни призупинили закупівлі. Як наслідок, регіон змушений масово повертатися до найбільш брудного палива — вугілля.

Загроза для Європи та цінова війна

Для Європейського Союзу, який після 2022 року зробив ставку на СПГ для заміщення російського трубопровідного газу, закриття Ормузької протоки та зупинка катарського експорту є катастрофічними сигналами. Хоча ЄС вивчив минулі уроки і має певні запаси на найближчий місяць, затяжна криза створить колосальний тиск у період літнього заповнення сховищ перед наступною зимою.

Аналітики Bank of America прогнозують неминуче нормування попиту в Європі, що означатиме нову хвилю закриття хімічних та великих промислових підприємств. Це також спровокує цінову війну між Атлантичним та Тихоокеанським басейнами, де багатші країни просто витіснять бідніші держави з ринку.

Хто виграє від газового колапсу

Водночас у цій кризі є геополітичні бенефіціари. Передусім це США та Австралія, до яких азійські країни вже вишикувалися в чергу. Тайвань терміново збільшує закупівлі американського СПГ, а Японія просить Австралію розблокувати додаткові поставки (хоча остання вже працює на межі можливостей). США готуються до запуску нових проєктів, таких як Golden Pass у Техасі, а криза робить рентабельними навіть найамбітніші ідеї, включно з будівництвом терміналів на Алясці.

Ще одним неочікуваним переможцем може стати Росія. Москва стабільно нарощує постачання СПГ до Китаю в обхід західних санкцій. Ба більше, новий п’ятирічний план Пекіна прямо вказує на прискорення робіт над газопроводом «Сила Сибіру-2», до якого раніше Китай ставився досить стримано, віддаючи перевагу диверсифікації. Тепер же загроза дефіциту змушує Пекін міцніше прив’язуватися до російських енергоносіїв.

