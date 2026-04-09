Світ на порозі глобальних катаклізмів через аномалію в Тихому океані

Світ готується до повернення потужного кліматичного циклу, який може стати найсильнішим в історії спостережень. Аномальне нагрівання Тихого океану загрожує новими температурними рекордами та глобальними катаклізмами.

Про це пише CNN.

Загроза супер Ель-Ніньйо

Найближчими місяцями про Ель-Ніньйо говоритимуть значно частіше — і, ймовірно, це триватиме довше, адже цей відомий кліматичний цикл знову формується й посилюється в екваторіальній частині Тихого океану. Якщо розвиток піде за прогнозами, явище суттєво змінить погодну картину світу: в одних регіонах це обернеться повенями, в інших — посухами та лісовими пожежами, і водночас пришвидшить глобальне потепління.

Фахівці дедалі частіше вказують на те, що Ель-Ніньйо майже неминучий — він може розпочатися вже наприкінці літа або на початку осені — і бути доволі сильним.

Ба більше, є ймовірність, що цього разу явище досягне рівня так званого «супер Ель-Ніньйо», що означатиме значно потужніший вплив у глобальному масштабі. Подібні екстремальні події трапляються нечасто.

Для офіційного оголошення Ель-Ніньйо температура води в певній зоні тропічного Тихого океану має перевищити середні багаторічні показники щонайменше на 0,5°C. У випадку «супер» рівня відхилення перевищує 2°C. Деякі перевірені комп’ютерні моделі, зокрема європейські, вже прогнозують саме такий розвиток подій.

Що таке Ель-Ніньйо?

Ель-Ніньйо і Ла-Нінья (у перекладі — «Хлопчик» і «Дівчинка») — це періодичні кліматичні явища в тропічній частині Тихого океану, які виникають раз на кілька років і суттєво впливають на погоду у світі. Зокрема, Ель-Ніньйо здатен спричиняти як повені, так і посухи в різних регіонах Африки, посилювати зимові шторми на західному узбережжі США та провокувати екстремальну спеку в різних частинах планети.

Його головна ознака — аномально теплі води в екваторіальній зоні Тихого океану разом із відповідними змінами у вітрах і розподілі опадів. Це «пов’язане» явище: для його формування океан і атмосфера мають взаємодіяти між собою певним чином.

У відповідь на підвищення температури вод атмосфера зміщує зони найінтенсивніших опадів ближче до теплих ділянок океану. Пасати, що зазвичай дмуть зі сходу на захід поблизу екватора, можуть слабшати або навіть змінювати напрямок. Такі зрушення запускають ланцюгову реакцію, яка впливає на погоду по всій планеті.

Наразі великі об’єми теплої води переміщуються під поверхнею океану із західної частини Тихого океану до східної, де поступово виходять на поверхню — це один із ключових сигналів наближення Ель-Ніньйо. Цей процес підсилюють періодичні вітри із заходу на схід, відомі як «західні імпульси вітру».

Вплив Ель-Ніньйо на погоду та клімат

Попри науковий інтерес до Ель-Ніньйо та його «прохолоднішого брата» Ла-Нінья, їхня головна значущість полягає у впливі на екстремальні погодні явища. Вони можуть завдавати збитків на мільярди доларів, і що сильніший Ель-Ніньйо, то масштабніші наслідки.

Виявлення зародження Ель-Ніньйо та прогноз його розвитку «дає нам ранній сигнал про зміну ризиків багатьох погодних явищ, включно з повенями, посухами, хвилями спеки, ураганами та сильними грозами», — зазначив метеоролог Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США Нет Джонсон.

«Ці погодні та кліматичні впливи змінюють врожайність, поширення хвороб, стан коралових рифів, рибальство та багато інших аспектів системи Землі, які впливають на наше повсякденне життя», — додав він.

Втім, щодо майбутнього розвитку явища зберігається чимало невизначеності, особливо коли йдеться про його силу. До того ж прогнози, складені навесні, зазвичай менш точні через так званий «весняний бар’єр передбачуваності».

Хвилі спеки на Землі

Потужні фази Ель-Ніньйо часто супроводжуються хвилями спеки як у США, так і в інших регіонах світу. У глобальному масштабі це явище підвищує ризик посух і високих температур в Австралії та збільшує ймовірність лісових пожеж. До зон, схильних до посух у цей період, належать також північні райони Південної Америки (зокрема частини Амазонії), центральна й південна Африка та Індія.

Водночас інші регіони можуть потерпати від надмірних опадів і повеней — зокрема південний схід Південної Америки, Африканський Ріг, Іран, Афганістан та частини Південної і Центральної Азії.

З кліматичного погляду Ель-Ніньйо сприяє вивільненню величезних обсягів тепла з океанів в атмосферу, що підвищує середню глобальну температуру. Якщо потужний Ель-Ніньйо сформується і триватиме взимку, дуже ймовірно, що 2026 або 2027 рік (або обидва) стануть найтеплішими за всю історію спостережень.

Загалом планета вже нагрівається дедалі швидшими темпами, а сильний Ель-Ніньйо може ще більше прискорити цей процес — щонайменше на кілька років. Якщо уявити зміну клімату як рух угору ескалатором, де окремі роки тепліші за інші, то рік Ель-Ніньйо — це ніби стрибки на цьому ескалаторі, що дозволяють тимчасово досягати нових температурних максимумів.

Попередній Ель-Ніньйо (не «супер») сприяв тому, що 2024 рік став найтеплішим за всю історію спостережень. Востаннє «супер Ель-Ніньйо» фіксували у 2015 — 2016 роках; подібні явища також відбувалися у 1997 — 1998 і 1982 — 1983 роках. Сам термін «супер Ель-Ніньйо» не є офіційним і використовується радше неформально для позначення дуже потужних подій.

Метеорологи уважно відстежують нагрівання вод Тихого океану, щоб оцінити силу майбутнього явища. Якщо прогнози європейської моделі підтвердяться, це може бути навіть найпотужніший Ель-Ніньйо за всю історію спостережень.

Нагадаємо, раніше науковці застерегли: навіть «незначне» потепління на 2°C відносно доіндустріального рівня призведе до катастрофічних наслідків для Землі. Згідно з аналізом 50 кліматичних моделей, людство частіше стикатиметься з екстремальними явищами. У густонаселених містах, особливо в Індії та Африці, кількість опадів зросте на 4 — 15%, що спричинить масштабні повені. Водночас сільськогосподарські регіони потерпатимуть від посух, а лісові масиви — від регулярних пожеж. Дослідження підкреслює, що руйнівні зміни у вразливих секторах можливі навіть за умови помірного глобального нагрівання.