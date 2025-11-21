Світ на порозі ядерного протистояння: Forbes пояснив, чим все може закінчитися

Світ зараз ближчий до ядерної ескалації, ніж будь-коли / © Associated Press

Реклама

Геополітична напруга зростає, ключові держави переглядають свої стратегічні доктрини, а сигнали про модернізацію ядерних арсеналів стають дедалі виразнішими.

Про це пише Forbes.

Зокрема, Росія повернулася до ядерної риторики, і це означає підвищений ризик саме ядерної ескалації.

Реклама

«Зважаючи на те, що Кремль більше не цурається насильницьких методів у своєму намірі відновити імперію, Росія може змінити своє обґрунтування передумов для застосування ядерної зброї», — пишуть журналісти.

Експерт Спенсер Воррен попереджає, що зростаюча агресивність Москви, зокрема у контексті її провокацій проти країн НАТО, створює загрозу «горизонтальної ескалації» із західним світом.

«Росія явно має експансіоністські цілі, ці цілі можуть також включати територію в Балтії та Польщі. Якщо Росія вторгнеться до Балтики через 5 років, це збільшить ризик застосування ядерної зброї», — вважає експерт.

Він також нагадав, що потенціал для ядерного конфлікту такоє присутній у відносинах США з КНДР, Індії з Пакистаном та Ізраїлю з Іраном, «якщо Іран відновить свою програму, а потім фактично перетне поріг».

Реклама

агадаємо, Трамп повідомив, що доручив Пентагону розпочати випробування ядерної зброї після 33-річної перерви.

«Оскільки інші країни проводять програми випробувань, я доручив міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на паритетних засадах. Цей процес розпочнеться негайно», — написав він у соцмережі TruthSocial 30 жовтня. Тоді ж глава Білого дому зазначив, що США мають «більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна».

Поки незрозуміло, чи мав Трамп на увазі повноцінні ядерні вибухи, тестування засобів доставки чи ж субкритичні випробування, коли боєголовки перевіряються, але без самого вибуху.

США не проводять повноцінних випробувань ядерної зброї від 1992 року. Вашингтон підписав, але не ратифікував Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року.

Реклама

Президент РФ Володимир Путін підтвердив новий принцип, за яким Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на агресію проти себе чи Білорусі з застосуванням звичайної зброї, яка загрожує суверенітету та територіальній цілісності.