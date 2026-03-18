Світ на порозі ядерного сценарію: у ВООЗ б’ють на сполох

Ядерна війна / © Pixabay

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що розглядають найгірший сценарій розвитку подій у війні між США, Ізраїлем та Іраном — можливу ядерну катастрофу.

Про це повідомила регіональна директорка ВООЗ для Східного Середземномор’я Ханан Балхі, пише Politico.

За її словами, організація уважно відстежує наслідки ударів по іранських ядерних об’єктах і готується до будь-яких загроз.

«Найгірший сценарій — це ядерна аварія. І саме це нас турбує найбільше. Наслідки можуть бути катастрофічними для регіону і світу та відчуватимуться десятиліттями», — зазначила вона.

У ВООЗ уточнюють, що йдеться не лише про можливе застосування ядерної зброї, а й про ризики ударів по ядерній інфраструктурі, які можуть призвести до витоку радіації.

Наразі ознак радіоактивного забруднення не зафіксовано. Водночас у разі інциденту можливі серйозні наслідки для здоров’я: ураження легенів і шкіри, зростання онкологічних захворювань, а також довготривалі психологічні проблеми.

У ВООЗ нагадали про наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, яка спричинила численні випадки раку та впливала на здоров’я людей протягом десятиліть.

На тлі ескалації конфлікту організація проводить повторне навчання персоналу щодо реагування на ядерні інциденти та готує рекомендації для урядів і населення.

Окрім цього, у ВООЗ наголошують на гуманітарних наслідках війни: удари по медичній інфраструктурі, нестача ліків та зростання кількості жертв серед цивільного населення.

За даними організації, від початку бойових дій наприкінці лютого зафіксовано десятки атак на медиків і лікарні, а сотні тисяч людей були змушені покинути свої домівки.

У ВООЗ підкреслюють, що подальша ескалація конфлікту може мати не лише регіональні, а й глобальні наслідки для безпеки та здоров’я людей.

