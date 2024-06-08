Світ на порозі нової пандемії: вірус пташиного грипу небезпечно мутував

У ВООЗ підтвердили перший випадок смерті людини від підтипу H5N2 у Мексиці — штаму, який, як вважалося раніше, вражає тільки птахів. Ця подія є серйозною і різкою зміною в еволюції вірусу, і тепер становить небезпеку не тільки для тварин.

Про це пише Yahoo News.

Другою подією стало несподіване виявлення H5N1 у польових мишей у Нью-Мексико, що є аномалією, оскільки миші зазвичай були стійкі до різних вірусів грипу, що свідчить про те, що мутувавши.

Експертка Дженна Гатміллер з Університету Колорадо, яка давно вивчає пташиний грип, стривожена його швидким і неконтрольованим поширенням.

"Ми бачимо лише верхівку айсберга. Кількість людей, які піддаються ризику зараження, насправді може бути дуже великою", — заявила вона.

Вона назвала останні події лякаючим і значним відхиленням від відомих науці моделей.

Третьою подією стало виявлення вірусу H5N1 у стаді великої рогатої худоби в Айові, що поповнило список штатів, які постраждали, особливо на тлі зараження вірусом працівника однієї ферми, після контакту з коровами.

Гатміллер вважає, що H5N1 перешкоджає перетворенню спалахів захворювань на повноцінну пандемію, проте висловила занепокоєння, що вірус досить швидко "набирає обертів".

Вона пояснила, що здатність вірусу переходити від однієї тварини-господаря до іншої, наприклад, від птахів до ссавців, підвищує ризик зараження людини, тому що дає йому великий плацдарм, сповнений подразників, для різних мутацій.

Неконтрольоване поширення H5N1 серед тварин, особливо в таких місцях, як ферми, повні тварин і людського персоналу, являє собою серйозну загрозу раптової фатальної зміни, що прокладе шлях вірусу до нашого організму. І проблема може виявитися набагато важчою в плані контролю над ситуацією, оскільки йдеться не тільки про людей.

Нагадаємо, ВООЗ повідомила про загибель людей через "папугову лихоманку". Випадки цієї бактеріальної інфекції, яку переносять птахи, виявили в Австрії, Данії, Німеччині, Швеції та Нідерландах.

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