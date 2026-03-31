Світ на порозі великого голоду: як війна з Іраном веде до продовольчої катастрофи

Війна Дональда Трампа проти Ірану розв’язала економічну кризу, на подолання якої можуть знадобитися роки, заявляють в ООН.

Про це пише The Telegraph.

У виданні зауважують, що зростання цін на нафту та перебої в судноплавстві вже сильно впливають на країни Південно-Східної Азії, які значною мірою залежать від Перської затоки для задоволення своїх енергетичних потреб, африканці стоять у черзі, щоб купити бензин, а австралійським фермерам доводиться сіяти менше пшениці.

Але повний масштаб наслідків війни ще належить з’ясувати: Всесвітня продовольча програма (ВПП) оцінює, що ще 45 мільйонів людей можуть опинитися в ситуації гострої продовольчої нестачі або навіть гіршої у 2026 році, якщо конфлікт не закінчиться до червня.

Несподівані наслідки війни з Іраном

Від добрив та основних продуктів харчування до мікрочіпів, кераміки, одягу та навіть повітряних кульок для вечірок, майже все, що отримують з нафти або виробляють на заводах, ймовірно, стане дорожчим і менш поширеним у міру посилення кризи.

Наскільки серйозною буде шкода, залежить від того, як довго триватиме конфлікт, який триває вже п’ятий тиждень.

Кризу також порівнюють з впливом пандемії Covid, яка сколихнула світові ланцюги поставок, або з шоком, що настав після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, що призвело до різкого зростання цін на газ і дефіциту продовольства в країнах, що розвиваються, оскільки експорт сільськогосподарської продукції з України сповільнився.

Гірше, ніж 2022 року

Однак, за словами експертів, те, з чим світ стикається в результаті війни в Ірані, може бути ще гіршим.

«Якщо це триватиме довше, ніж наступні два тижні, ситуація буде значно складнішою, ніж та, що сталася на початку війни в Україні», — каже головний економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Максімо Тореро.

Дехто вже вважає, що вже надто пізно. Крістін Лагард, президент Європейського центрального банку, минулого тижня заявила виданню The Economist, що «занадто багато вже пошкоджено» і що «немає жодного способу» відновити постачання енергоносіїв до Перської затоки найближчим часом.

Тож що зміниться цього разу, які регіони найбільш вразливі та як довго це триватиме

Закриття Іраном Ормузької протоки фактично зупинило приблизно п’яту частину світових потоків нафти.

Перебої з постачанням нафти майже одразу відчулися в країнах, які найбільше залежать від імпорту з країн Перської затоки, багато з яких також мають менші запаси, що слугують буферами.

Різке зростання цін на бензоколонках в одній країні є повноцінною кризою в іншій.

На Філіппінах, які залежать від країн Перської затоки на 98 відсотків імпорту нафти, і де ціни на дизельне паливо та бензин зросли більш ніж удвічі, уряд оголосив надзвичайний стан в енергетиці, перевів державних службовців на чотириденний робочий тиждень, скоротив поромне сполучення та запровадив субсидії для водіїв таксі.

У Південній Азії Індія почала скорочувати промислове виробництво, Бангладеш нормує паливо, а Пакистан закриває школи для економії енергії.

Шрі-Ланка, яка все ще оговтується від нещодавньої фінансової кризи та значною мірою залежить від імпорту палива з країн Перської затоки, дала школам та університетам вихідні по середах. Також було запроваджено нормування палива, яке обмежує водіїв 15 літрами на тиждень, а мотоциклістів — п’ятьма.

Однак вразливість країни до наслідків кризи пов’язана не лише з її залежністю від енергоносіїв Перської затоки.

Країни з більш розвиненою економікою, такі як Велика Британія з її величезним сектором послуг, працюють ефективніше, отримуючи більшу продуктивність від енергії, яку вони використовують.

Натомість, країни, що розвиваються, із застарілою інфраструктурою та більшою залежністю від виробництва для отримання доходу є менш ефективними і тому більш вразливими.

Бідніші країни також мають набагато меншу купівельну спроможність, ніж розвинені економіки, що є значною перевагою, коли пропозиція скорочується, а ціни зростають.

Ціни на пальне в Африці вже почали різко зростати.

Навіть у Нігерії, яка може похвалитися нафтовими багатствами, але не може самостійно її переробляти, ціни на паливо зросли на 50 відсотків.

Міжнародний комітет порятунку в понеділок попередив, що зростання вартості палива поставило під загрозу життєво важливі медичні служби, оскільки клініки намагаються забезпечити живленням критично важливого обладнання, а мобільні медичні бригади змушені скорочувати операції.

В Ефіопії, де в п’ятницю люди ночували у своїх машинах, стоячи в черзі за бензином, уряд запровадив обмеження, щоб забезпечити постачання армії, ключових галузей промисловості та життєво важливих послуг.

У Кенії кожна п’ята автозаправна станція вже повідомила про нестачу пального, тоді як на Маврикії, який значною мірою залежить від нафти для виробництва електроенергії, уряд оголосив надзвичайний стан після того, як партія, яка мала прибути, так і не була доставлена, залишивши країну лише з 21-денним запасом пального.

Кілька африканських урядів попередили, що цього літа вони можуть бути змушені запровадити відключення електроенергії, щоб впоратися з прогнозованим дефіцитом енергії.

Заглядаючи в майбутнє, назріває продовольча криза, яка викликає занепокоєння експертів.

Якщо криза в Україні вплинула на одного великого виробника зернових та олійних культур, зменшивши його здатність постачати продукцію на світові ринки, то криза в Ірані може вплинути на кожного виробника.

Криза виробництва добрив вдарить по сільському господарству

Це пояснюється тим, що це порушило роботу одного зі світових центрів виробництва добрив, створивши те, що багато хто називає ідеальним штормом.

Азотні добрива — основа сучасного сільського господарства, на які припадає приблизно половина світового виробництва продуктів харчування — виробляються з використанням природного газу.

Майже третина світової торгівлі добривами проходить через Ормузьку протоку.

У Катарі розташована компанія Qatar Fertiliser Company, що базується в Рас-Лаффані — найбільший у світі виробник аміаку. Раніше цього місяця об’єкт зазнав серії ракетних ударів та ударів безпілотників, що змусило зупинити виробництво. У поєднанні з перебоями в Ормузькій протоці, зупинка фактично призвела до голодування світових ринків азотом.

Китай та Росія, два найбільші виробники добрив, почали обмежувати експорт, щоб захистити власні постачання, тоді як зростання цін на енергоносії вже змусило заводи з виробництва добрив в Індії, Алжирі та Словаччині закритися, оскільки виробництво стало занадто дорогим.

Разом зі зростанням цін на паливо, удар по виробництву добрив матиме драматичні наслідки для сільського господарства. Зростання вартості добрив матиме катастрофічні наслідки для дрібних фермерів.

Весняний посівний сезон, критичний період для виробництва сільськогосподарських культур у Європі, Північній Америці та частинах Азії, щойно розпочався, і затримки або дефіцит ризикують знизити врожайність і вплинути на світові запаси продовольства пізніше цього року.

Аналітики попереджають, що якщо збої триватимуть протягом посівного сезону, наслідки можуть поширитися далеко за межі цьогорічного врожаю, поглиблюючи продовольчу небезпеку в і без того вразливих регіонах.

