Світ наближається до небезпечної реальності: попередження від РНБО

Війна в Україні / © Associated Press

Ключові тенденції сучасних конфліктів вказують: світ поступово наближається до ситуації, коли доведеться бути готовим вести одразу дві масштабні війни.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

За його словами, війна Росії проти України та загострення на Близькому Сході вже окреслили кілька головних трендів, які визначатимуть глобальну безпеку у найближчі десятиліття.

Формування нової “осі”

Китай, Росія, Іран і Північна Корея поступово поглиблюють співпрацю, до них долучаються й деякі країни Глобального Півдня. Це ще не класичний військовий блок, однак рівень координації може зрости залежно від виробництва зброї та спільних навчань.

“Фактично, війна Росії проти України може закінчитися, якщо Китай захоче її зупинити. Але без Китаю Заходу бракує швидких інструментів для тиску на Кремль”, — наголосив Коваленко.

Витривалість суспільства — ключовий фактор

Україна та Ізраїль довели, що мобілізація населення, стійка енергосистема, власне виробництво дронів та ефективна інформаційна боротьба стають основними елементами нацбезпеки. Москва ж намагається дестабілізувати Європу через диверсії, дезінформацію та атаки на інфраструктуру.

Технологічна революція

Масове застосування дронів докорінно змінює поле бою. Лише у Чорному морі Росія вже втратила понад 30% свого флоту через безпілотні атаки.

Наступний етап — використання штучного інтелекту для розпізнавання цілей, планування ударів та керування ударними і перехоплювальними дронами.

Нові домени війни

Космос і кіберпростір вийшли на перший план. Уже понад 10 000 супутників впливають на баланс сил, а кібератаки можуть стати не менш руйнівними за ракетні удари, паралізуючи критичну інфраструктуру.

Ризик двох фронтів

Світ має враховувати сценарії одночасних конфліктів. Зокрема, загострення у Тайванській протоці може спровокувати Кремль активізувати наступ у Балтії. Координація Москви, Тегерана й Пхеньяна здатна створити мультифронтовий виклик для НАТО та союзників у Азії.

“Майбутнє війни — це не окремі кампанії, а комплексні зіткнення, де промисловість, суспільна стійкість, технології та міжнародні союзи визначатимуть не лише переможця, а й архітектуру глобальної безпеки”, — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що світ перебуває в стані підвищеної небезпеки, однак повномасштабного світового конфлікту не передбачається.