Світ не може собі дозволити ще одну війну: генсек ООН про атаку на Ізраїль

Він закликав до негайного припинення бойових дій між сторонами.

Генеральний секретар Організації обʼєднаних націй Антоніу Гутерріш висловив стурбованість через атаку Ірану на Ізраїль, яка відбулась в ніч проти 14 квітня.

Відповідна заява зʼявилась на сайті ООН.

Він заявив, що рішуче засуджує Іран за цю атаку, а також закликав до негайного припинення бойових дій між сторонами.

"Я рішуче засуджую серйозну ескалацію, яку представляє широкомасштабна атака, здійснена сьогодні ввечері Ісламською Республікою Іран на Ізраїль. Я закликаю до негайного припинення цих бойових дій", - заявив Гутерріш.

Крім того, він заявив, що глибоко стурбований цілком реальною небезпекою руйнівної ескалації в усьому регіоні.

"Я закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути будь-яких дій, які можуть призвести до великих військових конфронтацій на кількох фронтах на Близькому Сході", - йдеться у заяві генсека ООН.

Він додав, що "ні регіон, ні світ не можуть дозволити собі ще одну війну".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного тижня Палата представників США збереться і розгляне пакет допомоги Ізраїлю, це може бути той самий законопроект, який містить допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що ЦАХАЛ підтвердив напад Ірану на Ізраїль, армія готується відбити атаку десятків дронів.

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