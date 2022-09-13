"Світ не повинен спостерігати за цим безумством" - посольство про зустріч Лаврова із лідером ХАМАС у Москві

Посольство засудило зустріч Лаврова з лідером палестинського терористичного руху ХАМАС Ісмаїлом Ханієм у Москві.

Про це інформує пресслужба посольства.

"Лише країна, яка вбиває тисячі дітей, жінок і чоловіків під приводом "звільнення своїх громадян", може прийняти у себе лідера терористичної організації першого рангу", - йдеться в повідомленні посольства.

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У посольстві наголосили, що світ не повинен сидіти, склавши руки, і спостерігати за цим безумством з боку.

"Настав час почати діяти, а не просто говорити", - кажуть у посольстві.

Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляють, що Лавров із Ханієм обговорили "розвиток ситуації у Близькосхідному регіоні з упором палестинську проблематику".

До слова, на початку серпня армія оборони Ізраїлю розпочала військову операцію проти терористичної організації "Ісламський джихад" у секторі Газа.

Нагадаємо, торік на території палестинської автономії у місті Шхем затримали лідера терористичної організації ХАМАС. Його підозрюють у причетності до діяльності терористичної організації. Крім того, він фігурує у парламентському списку "Аль-Кудс", який представляє інтереси ХАМАСу в Палестинській національній адміністрації.

Як повідомлялося, у МЗС також назвали "нікчемними" спроби РФ бути посередником у карабахському конфлікті.

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