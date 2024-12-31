Світ очікує "тарифна війна": FT спрогнозував політику Трампа щодо імпорту США

Наступний президент США Дональд Трамп, до початку каденції якого залишилось три тижні, ще до виборів неодноразово погрожував запровадженням великих мит торговим партнерам. Найімовірніше, світові не уникнути "тарифної війни" Трампа, але поки що це не є безумовним фактом.

Про це пише Financial Times.

У публікації видання зазначає, що в разі розв'язання Трампом "тарифної війни" до кінця 2025 року США введуть 10% мита щонайменше на половину імпортованих товарів. Насамперед це торкнеться китайських товарів, тобто приблизно 15% від загального обсягу американського імпорту.

Крім того, під загрозою опиняться 30% імпорту, що надходить до США з Мексики та Канади. Тому лідери цих країн – Клаудія Шейнбаум і Джастін Трюдо або їхні наступники – наполягатимуть на жорсткій позиції в питанні імміграції, щоб утримати Трампа від запровадження 25% мита.

Інші торгівельні партнери також намагатимуться вплинути на ситуацію та або домовлятимуться, або робитимуть кроки у відповідь на рішення США. Напевно, деяким з торговельних партнерів США вдасться врешті-решт домовитися з Трампом, але перш ніж скасувати запроваджені мита "тарифної війни", він встигне насолодитися владою і доходами.

Нагадаємо, американська розвідка зробила неочікуваний прогноз на 2025 рік. Основна теза – 2025-го світ буде невпізнаним.

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