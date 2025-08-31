Світ охопив спалах смертельної хвороби: вірус Chikungunya косить тисячі людей

Комар / © pixabay.com

У світі зростає кількість випадків зараження небезпечним вірусом Chikungunya, який поширюється через укуси комарів і може спричиняти біль у суглобах роками. Експерти попереджають: ця «підла» хвороба дедалі активніше шириться у Китаї та фіксується серед мандрівників у Європі й США.

Про це пише The Mirror.

Найбільше постраждала китайська провінція Гуандун — у містах Фошань та Гуанчжоу вже зафіксовано майже 10 тисяч хворих. Вчені вважають, що поширенню сприяли сильні мусонні дощі та повені, які створили ідеальні умови для розмноження комарів.

Chikungunya проявляється раптовою гарячкою, набряком та болем у суглобах, м’язовими болями, нудотою, висипом і сильною втомою. Симптоми часто плутають із лихоманкою денге чи вірусом Зіка. У більшості випадків хвороба минає за 1–2 тижні, однак до 12% пацієнтів страждають від болю в суглобах навіть протягом трьох років. У дітей, людей похилого віку та пацієнтів із хронічними захворюваннями хвороба може спричинити небезпечні ускладнення, а в рідкісних випадках — смерть.

У Великій Британії за перше півріччя 2025 року зареєстрували 73 випадки зараження — це на 170% більше, ніж торік. Переважна більшість інфікованих повернулися з поїздок до Шрі-Ланки, Індії та Маврикію, де тривають місцеві спалахи. У США повідомили про 46 випадків серед мандрівників. Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) вже видали попередження другого рівня для провінції Гуандун.

Медики наголошують: вакцини існують, але застосовуються лише після оцінки лікаря. Найважливіший захист — уникати укусів комарів: користуватися репелентами, прикривати шкіру одягом і спати під сітками, обробленими інсектицидом.

Нагадаємо, в Україні поширюються два нові субваріанти коронавірусу — «Стратус» і «Нібсус». За минулий тиждень зареєстровано понад три з половиною тисячі випадків захворювання. Це втричі більше, ніж за тиждень до цього.

Попри зростання захворюваності, Міністерство охорони здоров’я заспокоює: поточна ситуація відповідає сезонним коливанням і не має пандемічного потенціалу. Заступник міністра, головний санітарний лікар Ігор Кузін, зазначає, що подібне зростання фіксувалося й минулого року в цей самий період.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська закликала українців не лікувати коронавірус препаратом озельтамівір (відомий як «Таміфлю» та його аналоги).