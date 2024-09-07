Світ перебуває під найсерйознішою загрозою від часів Холодної війни - очільники розвідок США і Британії

Крім того, загроза йде і від Китаю.

Росія проводить диверсійну кампанію по всій Європі. Це ставить під загрозу світовий порядок від часів Холодної війни.

Про це йдеться у статті глави МІ6 Річарда Мура та керівника ЦРУ Білла Бернса для Financial Times, передає Укрінформ.

Зазначається, що очльники розвідок наголосили на безпрецедентній кількості загроз, з якими зіштовхуються їхні країни.

"Ми продовжуємо працювати разом, щоб перервати безрозсудну диверсійну кампанію по всій Європі, яку веде російська розвідка, і цинічне використання нею технологій для поширення брехні та дезінформації з метою вбити клин між нами", - заявили глави МІ6 і ЦРУ.

Наразі їхні відомості діють разом у протистоянні агресії Росії та війні Путіна проти України.

"Путіну не вдасться знищити суверенітет і незалежність України. Дії Росії є грубим порушенням Статуту ООН та світових норм. Ми й далі допомагатимемо нашим хоробрим, рішучим партнерам з української розвідки. Пишаємося цим і захоплюємося стійкістю, інноваціями і завзяттям України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, війна продемонструвала вплив технологій на полі бою.

"Війна в Україні стала першою, на якій було поєднано програмне забезпечення з відкритим кодом з передовими технологіями на полі бою, використовуючи комерційні та військові супутникові знімки, безпілотники, кібервійни високої та низької складності, соціальні мережі, розвіддані з відкритих джерел, інформаційні операції, а також людську та радіотехнічну розвідку - з такою неймовірною швидкістю та в таких масштабах", - підкреслюється у статті.

Крім Росії загроза йде від Китаю, який вони назвали "головним розвідувальним і геополітичним викликом XXI століття", та відродження ІДІЛ.

Раніше ми повідомляли, що у РФ створили секретний спецпідрозділ для морських диверсій.

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