Ключові країни переглядають ядерні підходи / © Associated Press

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Зростання побоювань щодо надійності гарантій безпеки США змушує Південну Корею та Японію відкрито розглядати створення власної ядерної зброї. На тлі посилення тиску КНР і КНДР це може змінити баланс стримувань у світі.

Про це пише видання The Washington Post.

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«Годинник Судного дня» зараз показує 85 секунд до півночі — це найближча до символічного апокаліпсису позначка за всю історію.

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«Сорок років тому, у жовтні, президент США Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов були впритул до домовленості про повне знищення всієї ядерної зброї. Це вікно можливостей давно зачинилося. Але поступові кроки все ще можуть повернути стрілки „Годинника Судного дня“ назад», — йдеться у матеріалі.

Журналісти пишуть, що США та Росія, на які припадає близько 86% світового ядерного арсеналу, вперше з 1972 року залишилися без чинного договору про обмеження стратегічних озброєнь. У лютому завершився термін дії New START, підписаного у 2010 році та продовженого у 2021-му. Дональд Трамп заявляв про намір укласти нову угоду.

Водночас стара система двостороннього контролю вже недостатньо для багатополярного світу. Китай, який має 600 ядерних боєголовок, швидко нарощує арсенал і не погоджується на переговори зі США та Росією, а КНДР уже має 50+ боєголовок і має матеріали на виробництво нових.

Прихильники так званого «ядерного оптимізму» вважають, що поява власного ядерного потенціалу в Південній Кореї та Японії могла б створити баланс із Китаєм і Північною Кореєю. На їхню думку, ядерне стримування у минулому допомагало запобігати масштабним війнам.

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Проте противники такого підходу попереджають: чим більше держав матимуть ядерну зброю, тим вищим буде ризик помилки, неправильного розрахунку або випадкової ескалації.

Особливо небезпечними є короткі часові проміжки для ухвалення рішень. Балістична ракета з Північної Кореї або Китаю може досягти Вашингтона приблизно за 30 хвилин, тоді як Сеул чи Токіо можуть опинитися під ударом менш ніж за 15 хвилин.

Ядерні перегони — що відомо

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон розпочали конфіденційні переговори щодо ядерного стримування Європи.

Раніше США оприлюднили нові дані про підозрілий вибух на китайському полігоні Лоп-Нор. У Вашингтоні вважають, що це могло бути ядерне випробування.

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Крім того, за даними західних джерел, Росія нібито перекидає ядерні можливості ближче до кордонів Євросоюзу через Білорусь. Лідер білоруської опозиції закликала Захід приділити більше уваги ситуації в країні.

Також дізнайтеся, які країни мають найбільші арсенали, хто нарощує боєголовки та як змінюється світова ядерна мапа.

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