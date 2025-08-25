Що відбувається з найбільшим льодовиком Гренландії / © Associated Press

Через руйнування відомого льодовика 79°N у Гренландії вчені попереджають про глобальні наслідки для людства.

Про це пише dw із посиланням на результати дослідження, що провели за підтримки NASA.

Під товщею льоду Гренландії утворюється величезне підльодовикове озеро. Саме воно може прискорювати руйнування одного з найбільших льодовиків острова.

Нові наукові дані

Разом із талою водою на поверхню піднімаються поживні речовини, які стимулюють розвиток фітопланктону. Але це не єдина зміна, яка турбує науковців.

Особливу увагу дослідники з Інституту полярних і морських досліджень Альфреда Вегенера (AWI, Бремергафен, Німеччина) приділяють льодовику 79°N. Тут відбувається процес, який може зробити льодовик нестабільним.

Озеро, що руйнує кригу

На поверхні льодовика накопичується дедалі більше талої води. Вона вже утворила озеро площею близько 21 квадратного кілометра. Час від часу вода прориває тріщини й шахти в льодовій товщі та величезними потоками спрямовується в океан.

Зафіксовано сім подібних проривів, чотири з яких сталися лише за останні п’ять років. Від 2019 року після цих процесів на поверхні льодовика з’являються характерні трикутні розломи. Деякі з них розширюються до каналів завширшки у десятки метрів.

Через ці канали вода проникає до основи льодовикового щита, формуючи підземні озера. Радіолокаційні знімки свідчать: в одному з таких озер виникла своєрідна «повітряна подушка», що піднімає кригу догори.

Чим це загрожує світу

Науковці зазначають, що зміни у структурі льоду можуть залишатися на століття, і невідомо, чи зможе льодовик відновити стабільність.

Льодовий щит Гренландії зменшується ще від 1990-х років. Колись тут існували десятки так званих «плавучих язиків» льодовиків, тепер залишилися лише три — і 79°N один із них.

Фахівці попереджають: втрата таких льодовиків небезпечна для всього світу. Якщо руйнування прискориться, мільярди тонн льоду потраплять в океан, що призведе до підвищення рівня моря. Це загрожує затопленням прибережних міст та ще більш екстремальними погодними явищами у різних куточках планети.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Антарктида втрачає близько 150 млрд тонн криги щороку.

Близько 10 000 років тому завершився останній льодовиковий період, масивні крижані щити, що вкривали континенти, почали стрімко танути.