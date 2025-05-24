Світ на порозі нової пандемії: інфекціоністи б’ють на сполох через пташиний грип у пінгвінів, верблюдів і людей

Пташиний грип / © Associated Press

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Світом шириться пташиний грип, що загрожує епідемією. На думку інфекціоністів, інфекція розповсюджується планетою і цілком може досягти масштабів пандемії.

Про це пише ВВС.

Як зазначають інфекціоністи, кількість підтверджених діагнозів завжди значно нижча, ніж реальна кількість хворих.

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Йдеться про вкрай заразний штам пташиного грипу H5N, який вже дістався всіх континентів, крім Австралії. Інфекцію діагностували навіть у пінгвінів в Антарктиці та верблюдів на Близькому Сході.

В США, як свідчать дані Міністерства сільського господарства, хворі на пташиний грип як на фермах, так і у дикій природі, є у всіх 50 американських штатах.

Вірус може еволюцінувати

Інфекція із птахофабрик поширилася, і вже фіксуються випадки зараження стад молочних тварин. Таки нарахували вже понад 1000. Серед людей медики нарахували щонайменше 70 випадків зараження пташиним вірусом. Серед них одна людина вже померла.

За словами епідеміологині Кейтлін Ріверс з університету Джонса Хопкінса (США), є версія, що час, коли поширення вірусу можна було зупинити, вже упущений, через дії влади — спочатку адміністрації Джо Байдена, а тепер і Дональда Трампа.

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Зокрема, йдеться також і про те, що у різних штатах США діють різні правила на перевезення.

«Якщо ми дамо вірусу достатньо можливостей безперервно еволюціонувати, поступово адаптуючись до зараження інших ссавців, нинішній спалах інфекції серед тварин в США може стати спусковим гачком нової пандемії. Про те, що для людини H5N1 — вірус дуже небезпечний, ми прекрасно знаємо з історії», — запевняє професор медицини з Університету Торонто Камран Хан.

Чи може заразитися людина

За даними Всесвітньої організації з охорони здоров’я тварин, в квітні 2025 року зафіксували 59 спалахів пташиного грипу серед домашніх птахів, а також 44 спалахи серед інших птахів і ссавців у Північній та Південній Америках, Азії та Європі.

З грудня 2024 року також зафіксували випадки зараження H5N1 у людей. Їх зареєстрували в США, Великій Британії, Індії, Мексиці, Камбоджі та В’єтнамі. Протягом десятиліть пташиний грип залишався вірусом, що вражає переважно птахів. Проблеми у людей він викликав дуже рідко.

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Але тепер інфекція долає міжвидові бар’єри частіше, причому значно швидше.

«З біологічного погляду, ці величезні стрибки через види — це не просто перехід від качок до голубів. Ймовірність того, що вірус продовжить розвиватися і стане загрозою для людини, росте з кожним днем», — каже професорка Ріверс.

Вона попереджає, що якщо вірус не локалізувати, то може статися «раптове оновлення штаму», і те, що чим довше інфекція циркулює, тим більше у неї шляхів для адаптації.

Чи існує вакцина

В світі існує вакцина від пташиног грипу, але провести ефективну масову вакцинацію птахів складно. Як говорить доктор Мунір Ікбал, керівник групи з пташиного грипу та хвороби Ньюкасла в британському Інституті Пірбрайта, вакцина швидко закінчується, і деякі ферми залишаються вакцинованими тільки частково, що може призвести до розвитку в патогену стійкості до пташиного імунітету

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«У Франції, наприклад, стали вакцинувати качок — і рівень заражень тут же сильно впав. Циркуляція вірусу послабшала, проте це діє на регіональному рівні», — каже він.

У ЄС розробляють рекомендації щодо того, що кожна країна зможе проводити вакцинацію самостійно. Втім навіть вакцинований птах може бути носієм інфекції і передати його назад дикій популяції птахів.

Недавно Міністерство сільського господарства США таки узгодило дозвіл на використання оновленої вакцини від H5N1 для захисту домашніх птахів.

Вакцинація людей

У США в запасі є кілька мільйонів доз вакцини для людини від пташиного грипу.

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«Ці вакцини використають тільки в умовах підвищеного ризику, тобто вони призначені тільки для працівників, які перебувають в тісному контакті з тваринами. Якщо цей вірус дійсно призведе до пандемії, то саме цей штам використають для розробки нової вакцини та її масового виробництва», — пояснює доктор Хан.

Налагоджування виробництва потребує часу, але існуючі запаси можуть стати тимчасовим рішенням.

Нагадаємо, у США у штаті Луїзіана від пташиного грипу H5N1 померла людина. Це перша зареєстрована у країні смерть від цієї хвороби.