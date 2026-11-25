Фото після удару по Харкову / © Instagram Маурісіо Ліми

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До щорічної добірки зі 100 найкращих фотографій року, яку опублікував американський журнал Time, увійшли шість світлин, зроблених в Україні. Вони документують наслідки російських атак, роботу українських рятувальників і медиків, життя під час війни та історії людей, які пережили російські обстріли.

Про це повідомляє журнал Time, представляючи свою щорічну фотодобірку.

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Документальна фіксація реальності

Редактор Time Карл Вік пояснив, що основою добірки є документальні кадри, зроблені фотожурналістами безпосередньо на місцях подій. За його словами, навіть найбільш незвичайні знімки відображають справжні моменти життя, а не постановочні сцени чи візуальні ефекти.

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«Навіть коли вони здаються спецефектами — від собак, які ніби зникають, до електричної грози, що освітлює небо над стародавнім кам’яним містом, — отримані знімки відображають правду. Ці моменти, та інші, що тут показано, — це справжня правда», — наголосив Вік.

Серед прикладів, які він навів, — люди на пляжі на тлі диму від лісової пожежі, старшокласники під час поліцейської операції в Парижі та учасники ультраправої демонстрації у Вашингтоні.

Які фотографії з України увійшли до добірки Time

У лютому Маріліз Віньо сфотографувала репетицію вистави «Енеїда» в київському Театрі ветеранів. На сцені — Єгор Бабенко, військовослужбовець, який дістав поранення під час обстрілу Миколаївщини у березні 2022 року. Після поранення він працює психологом у реабілітаційному центрі та бере участь у театральних постановках.

© Instagram Маріліз Віньо

Березневий кадр Герда Людвіга зроблений на Чорнобильській атомній електростанції. На ньому зображений працівник станції у сховищі відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1, яке було збудоване ще за радянських часів.

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© Instagram Герда Людвіга

У травні фотограф Сергій Коровайний зафіксував наслідки російської атаки на Київ. На його знімку жінка йде вулицею, огорнутою димом від пожеж на продуктовому ринку та в торговельному центрі.

© Instagram Сергія Коровайного

У липні фотограф Костянтин Ліберов для агентства Getty Images на околиці Одеси. На фотографії люди відпочивають на пляжі, а позаду них здіймається дим від пожежі, спричиненої російським ракетним ударом. Раніше серія фотографій Влади та Костянтина Ліберових про війну Росії проти України перемогла в номінації «Історія року» на конкурсі Getty Images.

© Instagram Костянтина Ліберова

Вересневу фотографію Йоганни Марії Фріц для The New York Times зроблено в київській дитячій лікарні «Охматдит». Вона зафіксувала зустріч Альони Василець та Вероніки Овчарової — дівчат, які дістали поранення під час російського удару керованою авіабомбою по Сумах.

© Instagram Йоганни Марії Фріц

Ще один знімок для The New York Times зробив у жовтні Маурісіо Ліма в Харкові. На фотографії військові та рятувальники несуть до карети швидкої допомоги чоловіка, якого витягли з-під завалів його квартири після ракетного удару.

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© Instagram Маурісіо Ліми

Усі шість фотографій показують різні виміри життя України під час повномасштабної війни — від російського терору проти мирних міст до людської стійкості, взаємодопомоги та спроб повернутися до повноцінного життя після пережитих трагедій.

Нагадаємо, майже п’ять років триває війна в Україні, яка змінює демографічну карту країни швидше, ніж встигають рахувати науковці. Поки українці виборюють право на існування на фронті, в тилу розгортається інша, тиха катастрофа: держава стрімко втрачає людей, старіє і ризикує недорахуватися мільйонів громадян навіть після закінчення бойових дій. Якою буде Україна у 2030 році, в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександр Гладун.

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