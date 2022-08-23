Світ повинен збільшувати тиск на Путіна та його прихильників, допоки вони не почнуть поважати Україну - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу на Кримській платформі наголосив, що світ повинен і далі тиснути на РФ, допоки вона не почне поважати Україну та її народ.

Зокрема, йдеться про очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це держсекретар США виголосив у промові, виступаючи на другому саміті Кримської платформи.

"Ми повинні наполягати, що Крим – це Україна, що Донецьк і Луганськ – це Україна. Такою була наша позиція 2014 року і такою вона залишається зараз, 2022-го. Ми повинні й надалі підвищувати міжнародний тиск і ціну для президента Путіна та його прихильників, поки права українського народу та його суверенної держави не будуть належно поважати", – наголосив американський дипломат.

Блінкен також додав, що світова спільнота має продовжувати надавати Україні гуманітарну, безпекову та політичну підтримку.

Нагадаємо, у Києві 23 серпня відбувся другий саміт Кримської платформи за участю близько 60 країн та міжнародних організацій. Всі учасники наголошували на необхідності звільнення Криму та завершення війни Росії проти України. ТСН.ua зібрав головні заяви політиків, які виступили на саміті Кримської платформи.

Учасники Кримської платформи підтримують військовий шлях звільнення Криму!

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