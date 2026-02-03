"Світ стане менш безпечним": Обама попередив про початок нової ядерної гонки

Барак Обама / © Getty Images

Колишній президент США Барак Обама застеріг, що швидке завершення дії договору між США та Росією про обмеження стратегічного ядерного озброєння може спровокувати нову гонку озброєнь між наддержавами.

Про це йдеться в матеріалі Newsweek.

Обама наголосив, що Конгрес США має вжити заходів до закінчення терміну дії договору СНВ-3, підписаного ним 2010 року, який обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок у обох країнах до 1550 одиниць.

“Істотне закінчення дії договору зведе нанівець десятиліття дипломатії та може спровокувати нову гонку озброєнь, що зробить світ менш безпечним”, — зазначив він у повідомленні на платформі X.

За його словами, договір СНВ-3 забезпечував прозорість і передбачуваність у відносинах між двома найбільшими ядерними державами, що тепер буде втрачено. Після закінчення його дії виникне вакуум у контролі над ядерним потенціалом США та Росії, які разом володіють понад 87% світового ядерного арсеналу.

Договір було укладено Обамою та тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим 2010 року і продовжено один раз 2021 року. Водночас президент РФ Володимир Путін призупинив участь Москви у договорі через підтримку США України, а адміністрація Дональда Трампа не відповіла на пропозицію Росії продовжити обмеження ще на один рік.

Експерти, зокрема Метью Корда з Федерації американських учених, наголошують, що договір був останнім ключовим механізмом контролю над ядерним озброєнням і його завершення створює серйозні ризики непередбачуваності та ескалації.

Тилман Руфф, співзасновник Міжнародної кампанії за заборону ядерної зброї, зазначив, що кінець СНВ-3 робить світ більш небезпечним і непередбачуваним. Представник Білого дому додав, що адміністрація Трампа планує визначити подальші кроки щодо контролю над ядерним озброєнням і залучення Китаю до переговорів.

Нагадаємо, 5 лютого 2026 року спливає термін дії договору New START. Це означає зняття обмежень для Росії та США на стратегічні ядерні арсенали дальньої дії.

Раніше експертка назвала лише два місця на Землі, які були б безпечними під час і після ядерної війни.