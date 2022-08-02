Світ стоїть перед вибором між автократією та демократією: гучна заява Пелосі після прибуття на Тайвань

Пелосі наголосила, що солідарність Америки з 23 мільйонами жителів Тайваню "важлива сьогодні як ніколи".

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, незважаючи на погрози Китаю помститися за візит.

Пелосі та делегація Конгресу, яка її супроводжувала, заявили, що цей візит свідчить про "непохитну відданість Америки у підтримці демократії Тайваню". Про це інформує CNN.

"Наші розмови з керівництвом Тайваню будуть зосереджені на підтвердженні підтримки нашого партнера та на просуванні наших спільних інтересів, зокрема просування вільного та відкритого Індійсько-Тихоокеанського регіону", — йдеться в заяві спікерки Палати представників.

Пелосі наголосила, що солідарність Америки з 23 мільйонами жителів Тайваню "важлива сьогодні як ніколи, оскільки світ стоїть перед вибором між автократією та демократією".

Водночас вона запевнила, що візит "жодним чином не суперечить попередній політиці Сполучених Штатів, яка керується Законом про відносини з Тайванем 1979 року, Спільними комюніке США та Китаю та Шістьма гарантіями".

Своєю чергою Китай, який вважає Тайвань своєю територією, неодноразово попереджав про помсту у разі візиту Пелосі, заявляючи, що його військові "не будуть сидіти склавши руки".

Ще до того, як Пелосі залишила злітно-посадкову смугу, міністерство закордонних справ Китаю опублікувало різку заяву: "Китай рішуче виступає проти сепаратистських кроків щодо "незалежності Тайваню" та втручання зовнішніх сил", — заявив речник міністерства Хуа Чуньїн.

Він закликав Вашингтон "відмовитися від будь-яких спроб розіграти карту Тайваню". Речник МЗС КНР додав, що візит Пелосі до Тайваню є серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Китаю.

За його словами, візит Пелосі "підриває мир і стабільність у регіоні та посилає невірні сигнали сепаратистським силам". Китай у відповідь на візит Пелосі обіцяє "вжити всіх заходів для захисту суверенітету та територіальної цілісності".

Нагадаємо, що на Тайвані приземлився літак з Ненсі Пелосі.

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