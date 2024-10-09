Світ тоне у воді: Сахару затопило, ураган в США, Європа зазнала великої шкоди від повеней (фото, відео)

У вересні Східну Європу охопила потужна негода, що призвела до значних природних катастроф: сильні повені в Польщі, Румунії та Чехії, снігопади та лавини в Австрії, а також дощі в Сахарі. Окрім того, США накрив потужний ураган "Хелен". Наразі на підході ще одна стихія: Америка готується до урагану "Мілтон".

Про це пише ТСН.

Циклон "Борис" накрив Східну Європу та завдав шкоди багатьом країнам

У Польщі циклон "Борис" приніс рясні дощі, які викликали катастрофічне підвищення рівня води, особливо на південному заході країни. Нижньосілезьке та Опольське воєводства стали найбільш постраждалими, адже річка Вісла вийшла з берегів, затопивши населені пункти. У Глухолазі рятувальники насипали сотні мішків з піском, щоб уникнути підтоплення, але в містечку Строне-Слёнске дамба на річці Моравка не витримала натиску води. Дональд Туск оголосив надзвичайний стан у зв'язку з катастрофою, що нагадує про великі повені 1997 року, коли опадів було більше, ніж цьогоріч.

Чехія потерпала від повені, яка стала найбільшою за кілька десятиліть

#powódź 14.09, 14:20 Česká Ves, w pobliżu rzeki Bělá. Rozpoczęto ewakuację około połowy wioski. Pracownicy urzędu gminy i straży pożarnej roznoszący zawiadomienia o ewakuacji od domu do domu. pic.twitter.com/3SGHdhDuR0 — Wiadomości klimatyczne, kataklizmy, anomalie (@DawidG17) September 14, 2024

Nagranie z Czech, ku przestrodze.



Uważajcie proszę na siebie, bo nawet woda sięgająca "tylko" do kolan może być w czasie powodzi śmiertelnie niebezpieczna.#powódz pic.twitter.com/Gqn8Af3FTv — Mischa von Jadczak (@michaljadczak) September 15, 2024

Повінь у Чехії / Фото: Associated Press

У Празі встановлюють протипаводкові бар'єри / Фото: Associated Press

Чехія також зазнала наслідків негоди. У 38 населених пунктах було оголошено найвищий рівень загрози. Армії була готова допомагати у боротьбі з паводком, для цього було залучено понад тисячу військових і техніку, а також підготовлені військові шпиталі для пацієнтів у разі потреби. Сильні зливи та підвищення рівня води в річках викликали серйозні проблеми, особливо в Моравсько-Сілезькому краї, там було евакуйовано понад три тисячі людей. Окрім того, у Празі вийшла з берегів річка Влтава, це призвело до зупинки судноплавства та закриття зоопарків. Також був обрив електроліній, через що близько 62 тисяч домогосподарств залишилися без електрики.

Австрію накрили снігопади та лавини

Exceptional snowfalls are impacting the Austrian Alps, with 50 cm already recorded in Bad Gastein at 1950m altitude. Up to 2 meters of snow is expected by Sunday!pic.twitter.com/EuvHss5Ki4 — Volcaholic (@volcaholic1) September 13, 2024

У деяких районах Австрії випав сніг / Фото: із соцмереж

У Австрії ситуація також була критичною. Після аномальної спеки у серпні, в регіонах випало до 20 сантиметрів снігу за день. Це призвело до лавин, які загрожували туристам у горах. Три людини, серед яких пожежник і двоє старших чоловіків, загинули внаслідок стихії. У Тіролі лавина зійшла, коли там перебувала група з 30 туристів, одна особа досі вважається зниклою. Синоптики вважали, що така погода може бути пов'язана з глобальним потеплінням, яке підсилює екстремальні погодні явища.

Сахару затопили зливи

Floods in Moroccan Sahara After Rare Rainfall ️



The Sahara Desert in Morocco experienced an unusual deluge, filling dry lakes and causing widespread flooding, a phenomenon not seen in decades. #Sahara #Morocco #RareRain pic.twitter.com/bqHMUHI2do — Xnews_with_Grok (@Xnews_with_grok) October 9, 2024

Сахару затопило / BILD

Несподівані зливи затопили навіть Сахару, одне з найсухіших місць на Землі. Дощі, ймовірно, були викликані сезоном ураганів в Атлантиці, і найбільше постраждало село Мерзуга в південно-східному Марокко, де утворилися озера посеред засушливого ландшафту. У вересні в деяких районах випало 99 літрів опадів на квадратний метр, що в кілька разів перевищує середньорічну норму. Повені забрали життя майже двох десятків людей, серед яких були туристи з Канади та Перу. Метеоролог Хуссин Юабеб зазначав, що такого обсягу опадів не спостерігалося протягом останніх 30-50 років.

На США обрушився потужний ураган "Хелен", сотні людей загинуло

Apologies to the residents of the East Coast displaced by hurricane Helen. You will, like the residents of Hawaii, get virtually nothing from the government to replace your shattered livelihoods.



Our tax dollars are going to Israel to effectuate a messianic genocide. pic.twitter.com/twzE1jGtcJ — Greg J Stoker (@gregjstoker) September 29, 2024

Hurricane Helene upgraded to an EXTREMELY DANGEROUS Category 4

BREAKING – Bridge towards Fort Coral, FL from the Matlacha island will be soon not passable, due to the overflow in the area, ahead of landfall by Hurricane Helen.



-Intelsky

XPOST pic.twitter.com/6TSREWEwt0 — Angry Citizen (@AngryCitizenxx) September 26, 2024

Ураган "Хелен" у Флориді / Скриншот з відео

Ураган "Хелен" у Флориді / Скриншот з відео

Ураган "Хелен" у Флориді / Скриншот з відео

На початку жовтня ураган "Хелен" пронісся узбережжям південно-східних штатів США, забравши життя понад 230 осіб. Сотні людей вважаються зниклими безвісти. Цей ураган став другим за руйнівністю в історії США після "Катріни" у 2005 році. Стихія завдала величезних збитків фермерам: пошкоджено склади та техніку, зірвані дахи, зламані огорожі, а сіно в зруйнованих амбарах намокло і почало пліснявіти. Рятувальні служби активно працюють над ліквідацією наслідків стихії.

Америка готується до нових викликів стихії, оскільки надвигається ураган "Мілтон"

#Milton is the fastest Atlantic hurricane to intensify from a Tropical Depression to a Category 5 Hurricane, taking just over 48 hours. This animation shows Milton as it intensified, with the heaviest rains (red) concentrated near the center. https://t.co/uXpdGH1yEd pic.twitter.com/YWwrpgQcTe — NASA Earth (@NASAEarth) October 8, 2024

Водночас на західному узбережжі Флориди тривають термінові заходи з підготовки до урагану "Мілтон". Населення евакуюють, аеропорти закривають. Ураган, який пройшов поблизу мексиканського міста Меріда, змінив напрямок на північ і очікується на південно-західному узбережжі Флориди ввечері 9 жовтня. Синоптики попереджають, що, хоча при виході на сушу ураган може ослабнути, його руйнівна сила пошириться на більшу територію. Прогнозується, що "Мілтон" може стати одним із найсильніших ураганів, які коли-небудь фіксувалися в регіоні.

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