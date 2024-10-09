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Світ тоне у воді: Сахару затопило, ураган в США, Європа зазнала великої шкоди від повеней (фото, відео)

Світ тоне у воді: Сахару затопило, ураган в США, Європа зазнала великої шкоди від повеней (фото, відео)

Світ тоне у воді / pixabay

Глобальне потепління підсилює екстремальні погодні явища у всьому світі.

У вересні Східну Європу охопила потужна негода, що призвела до значних природних катастроф: сильні повені в Польщі, Румунії та Чехії, снігопади та лавини в Австрії, а також дощі в Сахарі. Окрім того, США накрив потужний ураган "Хелен". Наразі на підході ще одна стихія: Америка готується до урагану "Мілтон".

Про це пише ТСН.

Циклон "Борис" накрив Східну Європу та завдав шкоди багатьом країнам

У Польщі циклон "Борис" приніс рясні дощі, які викликали катастрофічне підвищення рівня води, особливо на південному заході країни. Нижньосілезьке та Опольське воєводства стали найбільш постраждалими, адже річка Вісла вийшла з берегів, затопивши населені пункти. У Глухолазі рятувальники насипали сотні мішків з піском, щоб уникнути підтоплення, але в містечку Строне-Слёнске дамба на річці Моравка не витримала натиску води. Дональд Туск оголосив надзвичайний стан у зв'язку з катастрофою, що нагадує про великі повені 1997 року, коли опадів було більше, ніж цьогоріч.

Чехія потерпала від повені, яка стала найбільшою за кілька десятиліть

Повінь у Чехії / © Associated Press
Повінь у Чехії / Фото: Associated Press
У Празі встановлюють протипаводкові бар'єри / © Associated Press
У Празі встановлюють протипаводкові бар'єри / Фото: Associated Press

Чехія також зазнала наслідків негоди. У 38 населених пунктах було оголошено найвищий рівень загрози. Армії  була готова допомагати у боротьбі з паводком, для цього було залучено понад тисячу військових і техніку, а також підготовлені військові шпиталі для пацієнтів у разі потреби. Сильні зливи та підвищення рівня води в річках викликали серйозні проблеми, особливо в Моравсько-Сілезькому краї, там було евакуйовано понад три тисячі людей. Окрім того, у Празі вийшла з берегів річка Влтава, це призвело до зупинки судноплавства та закриття зоопарків. Також був обрив електроліній, через що близько 62 тисяч домогосподарств залишилися без електрики.

Австрію накрили снігопади та лавини

У деяких районах Австрії випав сніг / © із соцмереж
У деяких районах Австрії випав сніг / Фото: із соцмереж

У Австрії ситуація також була критичною. Після аномальної спеки у серпні, в регіонах випало до 20 сантиметрів снігу за день. Це призвело до лавин, які загрожували туристам у горах. Три людини, серед яких пожежник і двоє старших чоловіків, загинули внаслідок стихії. У Тіролі лавина зійшла, коли там перебувала група з 30 туристів, одна особа досі вважається зниклою. Синоптики вважали, що така погода може бути пов'язана з глобальним потеплінням, яке підсилює екстремальні погодні явища.

Сахару затопили зливи

Сахару затопило / BILD / ©
Сахару затопило / BILD
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Несподівані зливи затопили навіть Сахару, одне з найсухіших місць на Землі. Дощі, ймовірно, були викликані сезоном ураганів в Атлантиці, і найбільше постраждало село Мерзуга в південно-східному Марокко, де утворилися озера посеред засушливого ландшафту. У вересні в деяких районах випало 99 літрів опадів на квадратний метр, що в кілька разів перевищує середньорічну норму. Повені забрали життя майже двох десятків людей, серед яких були туристи з Канади та Перу. Метеоролог Хуссин Юабеб зазначав, що такого обсягу опадів не спостерігалося протягом останніх 30-50 років.

На США обрушився потужний ураган "Хелен", сотні людей загинуло

Ураган
Ураган "Хелен" у Флориді / Скриншот з відео
Ураган
Ураган "Хелен" у Флориді / Скриншот з відео
Ураган
Ураган "Хелен" у Флориді / Скриншот з відео

На початку жовтня ураган "Хелен" пронісся узбережжям південно-східних штатів США, забравши життя понад 230 осіб. Сотні людей вважаються зниклими безвісти. Цей ураган став другим за руйнівністю в історії США після "Катріни" у 2005 році. Стихія завдала величезних збитків фермерам: пошкоджено склади та техніку, зірвані дахи, зламані огорожі, а сіно в зруйнованих амбарах намокло і почало пліснявіти. Рятувальні служби активно працюють над ліквідацією наслідків стихії.

Америка готується до нових викликів стихії, оскільки надвигається ураган "Мілтон"

Водночас на західному узбережжі Флориди тривають термінові заходи з підготовки до урагану "Мілтон". Населення евакуюють, аеропорти закривають. Ураган, який пройшов поблизу мексиканського міста Меріда, змінив напрямок на північ і очікується на південно-західному узбережжі Флориди ввечері 9 жовтня. Синоптики попереджають, що, хоча при виході на сушу ураган може ослабнути, його руйнівна сила пошириться на більшу територію. Прогнозується, що "Мілтон" може стати одним із найсильніших ураганів, які коли-небудь фіксувалися в регіоні.

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