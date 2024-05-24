Світ входить у десятиліття воєн: історик заявив, що саме зараз вирішується доля XXII століття

Згідно із прогнозами та оцінками, настав критичний час для вирішення ключових проблем людства.

Світ виходить із десятиліття революцій і, ймовірно, прямує в десятиліття воєн. Україна, Ізраїль, Тайвань, можливо Іран - виникають все нові осередки.

Про це сказав історик, професор Українського католицького університету (УКУ) Ярослав Грицак в інтерв'ю NV.

Він нагадав, що за останні тридцять років Україна прожила три революції.

"І по суті, другий десяток цього століття - це десятиліття революцій, яке почалося з Occupy Wall Street, і піком якого була Арабська весна. Майже в кожній другій країні була революція: Білорусі, Вірменії, Казахстані, Ірані, Тайвані, Вірменії, Казахстані", - сказав професор.

Україна була однією з небагатьох держав у світі, де революція перемогла. Зараз же країна виходить з десятиліття революцій і, за словами історика, заходить в десятиліття воєн.

"Це ми бачимо не тільки в Україні, а й в Ізраїлі. Також є Тайвань, можливо Іран. Бачимо, що нові й нові осередки виникають", - сказав Грицак.

Історик також вважає, що настає десятиліття воєн і українська війна буде однією з них.

"Я скажу зараз те, що я б не хотів говорити, але це мене мучить. Я думаю, що ми зараз живемо в такому столітті, де буде вирішуватися, чи буде взагалі XXII століття. І якщо буде - то яке. Тому що за багатьма прогнозами й оцінками, які давалися, 20-ті роки можуть бути критичними для вирішення ключових проблем, які стоять перед людством, і які загрожують нам зникненням", - додав він.

Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв, що 70 років тому відбулось Кенгірське повстання, яке влада СРСР придушила танками.

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