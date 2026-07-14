Раптова смерть сенатора Ґрема сколихнула Вашингтон і Київ: чутки про отруєння та російський слід

Ліндсі Ґрема / © Associated Press

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Раптова смерть впливового американського сенатора Ліндсі Ґрема відразу після його десятого візиту до Києва глибоко шокувала політичні кола в США та Україні. Натомість у російських медіа на тлі чуток про можливе отруєння сенатора здійнялася хвиля зловтіхи. Ця втрата стала серйозним викликом для міжнародної спільноти, адже республіканець був у США ключовим лобістом військової допомоги українцям і непохитним прихильником жорстких санкцій проти РФ.

Деталі — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Деталі смерті сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема

Увечері 11 липня після раптової короткочасної хвороби у віці 71 року помер сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем. Політик десятиліттями впливав на зовнішню політику Сполучених Штатів, був одним із найпослідовніших критиків Кремля та навіть у складні періоди відносин між Києвом і Вашингтоном продовжував виступати за військову допомогу Україні й посилення санкцій проти Росії.

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Ліндсі Ґрем / © Офіс президента України

За інформацією Associated Press, яка посилається на офіс сенатора США Ліндсі Ґрема та висновки судово-медичної експертизи округу Колумбія, причиною його раптової смерті в суботу ввечері стало розшарування аорти, викликане атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.

Рідні політика зазначили, що він пішов із життя після нетривалої хвороби, і звернулися до громадськості з проханням поважати приватність у цей важкий час.

Перед смертю Ґрем відвідав Київ

Раптова смерть американського політика глибоко шокувала політичну спільноту Сполучених Штатів, адже всього за дві доби до трагедії сенатор перебував в Україні з офіційним візитом. Під час цих відвідин він узгодив із керівництвом держави важливий законопроєкт, спрямований на посилення санкцій проти Російської Федерації, а також ознайомився з роботою вітчизняного виробництва безпілотників Skyfall.

У межах свого візиту до Києва, який відбувся 10 липня, Ліндсі Ґрем провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави висловив вдячність Сполученим Штатам за надання оборонної допомоги, зокрема комплексів протиповітряної оборони та реалізацію програми PURL. Окремо було відзначено важливість домовленостей із Дональдом Трампом щодо передачі Україні ліцензій, які дозволять локалізувати виробництво систем Patriot.

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Ліндсі Ґрем у Києві

Ліндсі Ґрем

Володимир Зеленський розповів американському гостю про ситуацію на фронті й безперервні атаки РФ, наголосивши на гострій потребі в додаткових антибалістичних ракетах для захисту міст. Зі свого боку Ліндсі Ґрем висловив захоплення стійкістю українців, запевнив у непохитній позиції Конгресу США та поділився планами щодо нового законодавчого акту, який має заблокувати економічні лазівки для Росії та її союзників, щоб прискорити завершення війни.

Тож президент України емоційно відреагував на звістку про раптову смерть Ліндсі Ґрема.

«Глибоко засмучені новиною про смерть сенатора США Ліндсі Ґрема. Ліндсі був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим. Він десять разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був тут, разом із нашими людьми, тоді, коли це було найбільш потрібно. Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі», — написав він у своєму Telegram. Глава держави додав, що Америка і світ втратили рішучого лідера.

Як відреагували в Америці

Президент США Дональд Трамп назвав Ґрема «членом родини» та заявив, що важко переживає його смерть.

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Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Він зателефонував мені в суботу ввечері після повернення з України. Він звучав трохи втомленим, але цілком нормально», — сказав Трамп.

Американський політик, сенатор від штату Південна Дакота та чинний лідер більшості (Республіканської партії) у Сенаті США Джон Тун зазначив, що голосу Ґрема буде дуже не вистачати, адже він був хорошим переговорником із Трампом.

«Його голосу дуже-дуже бракуватиме у стосунках республіканців Сенату з президентом та його командою, тому що він був ефективним у спілкуванні з президентом. І президент його так поважав», — йдеться у сюжеті CNN.

Сенатор Тім Скотт, який представляє Південну Кароліну разом із Ґремом, пригадав слова покійного сенатора про Україну.

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«Ось що нам варто пам’ятати про Ліндсі та Україну: він прагнув урятувати якомога більше українських життів, бо розумів те, що відомо усім нам: Росія була агресором, а Путін намагався вчинити геноцид українців. І Ліндсі Ґрем хотів стати на заваді цьому й сказати: „Дідька лисого, тільки не під час моєї служби“. І він заохочував президента Трампа бути якнайбільше залученим», — сказав сенатор Тім Скотт, передає Bloomberg.

Після звістки про смерть Ґрема низка сенаторів-демократів закликала якнайшвидше ухвалити законопроєкт про посилення санкцій проти РФ — це стане вшануванням пам’яті Ліндсі Ґрема.

«Я назавжди запам’ятаю нашу останню тривалу розмову цими вихідними, коли він радів досягненню угоди щодо нашого законопроєкту про санкції проти Росії й сказав: „Це, чорт забирай, важлива угода — ми всі чудово попрацювали“», — каже сенатор Річард Блюменталь.

Росія може бути причетною до смерті Ліндсі Ґрема

Американська права активістка Лора Лумер закликала провести ретельне розслідування та токсикологічну експертизу через раптову смерть сенатора Ліндсі Ґрема. У серії дописів на платформі X вона припустила, що політика могли отруїти іноземні спецслужби, вказавши на Росію та Іран.

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«Чи не отруїла Росія щойно Ліндсі Ґрема? Це справді потребує розслідування», — написала Лумер.

Активістка наголосила, що за два дні до смерті Ґрем перебував у Києві, де лобіював жорсткі антиросійські санкції, а також нагадала про публічні заклики російського ідеолога Олександра Дугіна та сюжети на тамтешньому телебаченні щодо ліквідації сенатора. Додатковим приводом для підозр активістка вважає погрози, які раніше лунали на адресу американських високопосадовців в Ірані, та радісну реакцію іранських і російських державних медіа на смерть політика.

Зауважимо, Лора Лумер — це відома американська ультраправа політична активістка, блогерка та палкаю прихильницею Дональда Трампа. Лумер здобула скандальну репутацію через поширення різноманітних теорій змови, зокрема заяв про те, що теракти 11 вересня були сплановані всередині США, а також через свої радикальні антиісламські висловлювання.

Через агресивну риторику її профілі неодноразово блокували у більшості популярних соцмереж та навіть у сервісах таксі, хоча пізніше Ілон Маск повернув їй доступ до платформи X. Останнім часом вона також активно просувала ідею, що публічна підтримка Трампа з боку Кремля у 2016 році насправді була таємною психологічною операцією російських спецслужб проти американських консерваторів.

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Хто може зайняти місце сенатора Ґрема

За інформацією видання Axios, Дональд Трамп прагне, щоб місце раптово померлого сенатора Ліндсі Ґрема тимчасово зайняла його сестра Дарлін Ґрем Нордоне. Очікується, що відповідне технічне призначення до кінця року зробить губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер, який має тісні робочі стосунки з президентом.

Такий крок дозволить Білому дому виграти час перед внутрішньопартійними праймеріз Республіканської партії, які заплановані на 11 серпня, та основними виборами у листопаді.

Як зазначає видання, серед реальних претендентів на крісло в Сенаті інсайдери називають конгресмена Рассела Фрая, який користується прихильністю оточення Трампа завдяки високому фінансовому потенціалу, а також його колегу Джо Вілсона. Водночас інша представниця республіканців, Ненсі Мейс, викликала різке обурення в команді президента через те, що фактично оголосила про свої амбіції вранці в день смерті Ґрема.

У Трампа таку поведінку назвали неетичною і пригрозили витратити мільйони доларів, аби заблокувати її висунення, хоча сама Мейс закиди відкидає, стверджуючи, що інші кандидати-чоловіки почали кампанію ще до офіційних новин про трагедію.

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Що для України означає втрата Ліндсі Ґрема

Видання Bloomberg зазначає, що Ліндсі Ґрем залишався одним із найефективніших лобістів українських інтересів у Вашингтоні, здійснивши за час великої війни десять візитів до Києва.

Журналісти відзначають, що навіть попри складні відносини між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, сенатор послідовно відстоював збереження військової допомоги Україні, шукав компроміси всередині НАТО та працював над новим законопроєктом про антиросійські санкції, який його колеги-демократи тепер закликають ухвалити на знак вшанування його пам’яті.

Bloomberg зауважує, що для України смерть Ґрема є серйозною втратою, адже він був унікальним містком у діалозі з Білим домом завдяки здатності знаходити спільну мову і з республіканцями, і з демократами. Політолог Володимир Фесенко підкреслює, що тепер Києву та європейським партнерам доведеться шукати нових впливових союзників в оточенні Трампа, які б так само глибоко зналися на зовнішній політиці. Колеги сенатора згадують його як непохитного прибічника жорсткої відсічі Кремлю, який до останніх днів свого життя прагнув зупинити російську агресію та захистити якомога більше українців.

Журналіст і публіцист Віталій Портников назвав покійного сенатора Ліндсі Ґрема останнім яструбом Америки, відзначивши його унікальну роль у світовій політиці. У своєму дописі у Facebook він підкреслив, що Ґрем завжди виступав за силовий тиск на диктатури та залишався непохитним і принциповим прихильником України ще з початків російської агресії, як і свого часу під час нападу РФ на Грузію у 2008 році.

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В умовах, коли двопартійна підтримка Вашингтона почала розпорошуватися, сенатор став надійною опорою одночасно для України та Ізраїлю. Водночас Портников висловив скепсис щодо спроможності сучасної політичної еліти США засвоїти уроки Ґрема, адже нове покоління діячів частіше орієнтується на швидкі виборчі перемоги, аніж на захист глобальних цінностей, що створює ризик нових катастроф у світі.

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