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Світ за три роки війни не зміг поставити Путіна на місце: Зеленський відповів чому

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Світ за три роки війни не зміг поставити Путіна на місце: Зеленський відповів чому

За три роки війни в Україні світ не зміг поставити на місце диктатора Путіна - Зеленський в інтерв'ю / Фото: ТСН.ua

Загальмувати і не дати РФ зруйнувати Україну світ допоміг, але ніхто досі не поставив диктатора на місце.

За три роки повномасштабної війни в Україні світ не зміг поставити на місце диктатора Володимира Путіна не тому що не був спроможний, а тому що не прагнув цього.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю британському мовнику ITV News. 

"Те, що мене дивує, що за ці три роки весь світ не зміг зупинити Путіна. Тобто загальмувати і не дати зруйнувати нас зміг. Але поставити його на місце, дати йому по руках, як-то кажуть, світ не зміг. І чесно, це мене дивує. Це не неспроможність, це небажання", — сказав президент.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю ITV News Зеленський казав про замороження конфлікту. За словами українського президента, це призведе до того, що очільник Кремля Володимир Путін повернеться зі своєю агресією. Тоді ніхто із союзників України не увійде в історію, як переможець, про що український глава Володимир Зеленський вже зазначав у розмові з президентом США Дональдом Трампом.

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