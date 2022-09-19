Те, що мало стати урочистою зустріччю, швидко перетворилося на демонстрацію ізоляції Путіна навіть серед сусідів Росії.

Саміт у Самарканді продемонстрував ослаблення позицій диктатора Володимира Путіна серед його союзників.

Про це пише видання The Telegraph.

Спочатку президент Киргизстану Садир Джапаров змусив Путіна чекати на себе, а потім Путін зробив заяву, у якій визнав, що Пекін має питання щодо війни в Україні. І навіть індійський лідер Нарендра Моді, який раніше уникав засудження російського вторгнення, сказав Путіну, що "сьогодні не час для війни".

Усе це ознаки того, пише видання, що Путін слабшає не лише на полі бою, але й на міжнародній арені.

Фото: Associated Press

В економічному плані наразі у Росії все не так погано: високі ціни на газ допомогли підтримати "Газпром". Але санкції скоротили потоки доходів, і вони звужуються з кожним днем. Так, доходи Росії від продажу нафти та газу минулого місяця вже впали ― США, Південна Корея та Японія скоротили закупівлі майже до нуля, ЄС істотно зменшить їх від грудня.

Росія покладається на Китай, Індію та Туреччину, однак, кажуть експерти, навіть Китаю не потрібно більше нафти, ніж він уже закуповує. Торгівля між рф та Китаєм зростає, але для Пекіну західний ринок є суттєво більшим за російський. А тому Китай навряд чи стане заради Росії перетинати встановлені США "червоні лінії".

Незважаючи на це, і те, що досі російська економіка тримається непогано, справжній ефект від санкцій ще попереду. Дійсний результат ми побачимо приблизно за рік, а в перспективі Росія стане подібною Ірану.

Раніше Джек Вотлінг, англійський дослідник сухопутних війн, висловив думку, що Путін може спробувати затягнути конфлікт, сподіваючись на виснаження західної підтримки й розвал економіки України. Щодо переламного моменту війни — дослідник вважає, що це сталося ще в липні, коли США надали Україні далекобійну артилерію. Тепер ЗСУ вміло використовують її, щоб бити по забезпеченню і командуванню армії РФ.

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