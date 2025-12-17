Світ затамував подих: Трамп може оголосити війну вже завтра — подробиці

США можуть оголосити війну Венесуелі / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час звернення до нації, запланованого на вечір середи за вашингтонським часом, може оголосити про початок воєнних дій проти Венесуели.

Про це повідомив американський одіозний журналіст, «улюбленецьк» Трампа і Путіна Такер Карлсон.

Карлсон визнав, що не знає, чи це «справді станеться», однак один із конгресменів запевнив його, що «війна почнеться».

«Членів Конгресу вчора поінформували, що війна наближається і про неї буде оголошено під час звернення Трампа», — сказав Карлсон в ефірі подкасту Judging Freedom.

Карлсон уточнив, що цю інформацію він одержав від неназваного конгресмена вранці у середу.

Раніше повідомлялося, що Трамп виступить зі зверненням до американців в четвер вранці (4:00 за київським часом).

Трамп відкрито говорить, що хоче венесуельської нафти

Сьогодні Дональд Трамп відверто визнав, що вимагає від Венесуели повернути «вкрадені» у США нафту і землю.

«Вони (Венесуела — Ред.) забрали землю та права на нафту, все, що мали. Вони це забрали, бо наш минулий президент цього не контролював. Ми хочемо це повернути. Вони забрали наші права на нафту. У нас там було багато нафти. Як знаєте, вони вигнали наші компанії, і ми хочемо її повернути», — заявив Трамп.

«Це блокада, ми не дозволимо проходити нікому через це… Вони забрали всю нашу нафту… Вони забрали її незаконно… Ми хочемо її повернути», — додав президент США.

Яка зараз ситуація навколо Венесуели

Нагадаємо, 17 листопада Трамп оголосив владу Венесуели іноземною терористичною організацією. Він також повідомив про запровадження «повної та остаточної» морської блокади щодо всіх санкційних нафтових танкерів, пов’язаних із цією країною.

Президент США також звинувачував режим Ніколаса Мадуро у використанні нафтових доходів для фінансування наркотероризму, торгівлі людьми та вбивств.

За інформацією The New York Times, Венесуела наказала своїм військовим кораблям супроводжувати судна з нафтою, що виходять з портів країни, після заяви президента США про їхнє блокування.