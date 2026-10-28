Світло, що вбиває: чому жителі португальського острова щоосені залишаються в темряві

Містечко Віла-ду-Корву / © uk.wikipedia.org

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Щоосені мешканці португальського острова Корву, де проживає близько 450 людей, на п’ять ночей повністю вимикають вуличні ліхтарі.

За даними видання The Guardian, така ініціатива покликана захистити молодих морських птахів під час їхнього першого польоту до океану.

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Справа у тім, що штучне світло дезорієнтує пташенят, і вони повертають у бік селищ замість відкритого моря. У результаті пернаті стикаються з будівлями, травмуються та падають на землю. Опинившись на суходолі, вони не здатні самостійно піднятися у повітря та масово гинуть від виснаження, під колесами машин або від лап місцевих хижаків.

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Скелясті береги острова Корву є домівкою для атлантичних буревісників (Calonectris borealis), які проводять більшість свого життя над океанськими просторами і повертаються на суходіл лише заради продовження роду. Протягом трьох місяців виводки залишаються у своїх гніздах, після чого вночі вперше здіймаються у повітря, аби дістатися води. Під час цього першого польоту пташенята орієнтуються за місяцем та зорями, тому будь-яке штучне світло легко збиває їх із правильного шляху.

Найбільш критичною ця ситуація є для Азорського архіпелагу, адже саме тут гніздиться орієнтовно три чверті всієї світової популяції атлантичних буревісників.

Вперше місцеві мешканці помітили масову загибель молодих пернатих біля своїх осель ще у 1991 році. Це спонукало людей влаштовувати добровільні рятувальні акції, які із часом охопили усі острови. А починаючи від 2019 року, планове вимкнення ліхтарів на кілька ночей поспіль перетворилося на офіційну та надзвичайно важливу частину екологічної програми зі збереження птахів.

Попри такі заходи, подачу електроенергії на острові повністю не припиняють: важливі для безпеки об’єкти залишаються освітленими, а жителів не змушують вимикати світло у власних помешканнях. Утім, чимало людей добровільно приглушують освітлення у своїх оселях.

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У цей час волонтери уважно обходять вузькі вулички Віла-ду-Корву — єдиного селища на острові — у пошуках пернатих, які все ж таки впали на землю. Знайдених птахів тимчасово кладуть у картонні коробки з отворами для повітря, а вже наступного дня випускають на узбережжі біля моря. До цієї рятувальної місії активно долучаються не лише екологи, а й цілі родини з дітьми та молодь.

Загалом починаючи від 2015 року на Азорських островах зберегли життя понад 30 тисячам молодих буревісників, із яких близько шість тисяч врятували саме на Корву. Офіційна програма SOS Cagarro, яку португальська влада запустила ще 1995 року, наразі діє на всіх дев’яти островах архіпелагу. За інформацією мовника RTP, за весь час проведення ініціативи вдалося врятувати понад 100 тисяч птахів, зокрема більше ніж 7500 пернатих лише протягом 2025 року.

Кампанія 2026 року триватиме від 15 жовтня до 15 листопада. У цей період природоохоронне товариство SPEA організовує волонтерські патрулі на кількох островах архіпелагу, зокрема і на Корву.

Екологи підкреслюють, що саме мінімізація штучного світла вночі є найбільш дієвим шляхом захисту молодих птахів від падінь і травмувань. З огляду на це фахівці закликають місцеві органи влади, комерційні структури та пересічних громадян свідомо вимикати або приглушувати освітлення у період, коли пташенята здійснюють свій перший політ до океану.

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