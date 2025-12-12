Світом шириться смертоносний грип: що відомо про новий штам H3N2

Новий штам грипу поширюється з величезною швидкістю

Нова хвиля грипу, викликана штамом H3N2, вже охопила десятки країн. Вірус, що зазнав семи мутацій, поширився у понад 30 країнах, що викликає занепокоєння медиків.

Про це пише Бі-бі-сі.

Оскільки цей штам рідко зустрічався раніше, люди мають недостатній імунітет до нього. У штамі сезонного грипу H3N2 з’явилися сім мутацій, що спричинило «швидке збільшення» кількості повідомлень про мутований вірус, каже професор Дерек Сміт, директор центру еволюції патогенів Кембриджського університету.

«Він майже напевно охопить увесь світ», — сказав він.

«Ми давно не бачили такого вірусу, ці динаміки незвичні», — каже професорка Нікола Льюїс, директорка Всесвітнього центру грипу в Інституті Френсіса Кріка у Великій Британії.

Чим небезпечний новий штам грипу H3N2

Мутація вірусу H3N2 є значною, тому в більшості населення немає стійкого імунітету. Це означає, що, хоча симптоми можуть бути стандартними, заразитися може значно більша кількість людей. Для літніх та ослаблених осіб цей вірус, як і будь-який грип, може бути смертельним.

Як себе захистити

Один із найкращих способів запобігти зараженню — вакцинуватися від грипу, хоча наявні вакцини можуть не повністю відповідати мутованому вірусу.

«Хоч якийсь захист — це краще, ніж його відсутність, але цього року рівень захисту, ймовірно, буде меншим, ніж у роки, коли відповідність вакцина–вірус краща», — вважає професор Крістоф Фрейзер з Інституту пандемічних наук Оксфордського університету.

Іншим гарним підходом є запобігання поширенню грипу. Деякі школи в Японії та Англії, країнах, які переживають ранній сезон грипу, закриваються, щоб стримати спалахи.

«Дуже важливо прикривати рот під час кашлю і чхання серветкою та часто мити руки теплою водою з милом», — радить докторка Сюзанна Макдоналд, керівниця програми з грипу в Агентстві безпеки здоров’я Великої Британії.

Ті, хто має грип, повинні залишатися вдома, але якщо вони все ж мусять вийти, їм варто перебувати здебільшого надворі.

Нагадаємо, в Україні також зростає кількість випадків грипу, сезонних ГРВІ та COVID, однак епідемічний поріг наразі не перевищено. Показники залишаються на передепідемічному рівні в усіх регіонах, тож підстав для жорстких карантинних обмежень немає.