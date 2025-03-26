Світопорядку після 1945 року більше немає: у РНБО пояснили, що має зробити Захід відносно Росії

У РНБО зазначили, що світопорядку після 1945 року більше немає. І повернутися до нього не вийде, він був зруйнований Росією. Зараз вибудовується новий світопорядок, в якому ключовим є питання "Що далі?" і на яких засадах існуватимуть правила.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Якщо це правила сили, то Росія не має бути тією силою, що визначає їх. Важливо, аби Західний світ позбавив їх цієї ілюзії", - підкреслив він.

Раніше у РНБО заявили, що ворог "затягує" досягнення перемир'я. Натомість росіяни запускають по Україні групи дронів.

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