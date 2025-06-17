Світова авіація на межі: чому перельоти дорожчають і стають небезпечними

Авіарейси / © Getty Images

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Нещодавнє загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном призвело до критичного звуження повітряних коридорів для європейських авіакомпаній.Це стало черговим ударом для галузі, яка вже бореться з наслідками катастрофи Boeing 787 Dreamliner в Індії минулого тижня.

Про це пише Financial Time.

Європейські авіаперевізники під тиском

Понад 150 авіакомпаній по всьому світу, серед яких Air France-KLM, Lufthansa та Wizz Air, були змушені призупинити рейси. Або здійснювати дорогі обхідні маневри після закриття повітряного простору над Ізраїлем, Іраком та Йорданією минулими вихідними. Ця ситуація є особливо проблематичною для європейських перевізників. Адже вони вже тривалий час вимушені уникати російського повітряного простору під час польотів до Азії через війну в Україні.

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Як зазначив представник однієї з великих європейських авіакомпаній, хоча періодичні закриття повітряного простору є звичними, поточна ситуація значно серйозніша через «дійсно маленький коридор» для польотів.

Зростання витрат та логістичні виклики, зміщення маршрутів тягне за собою значне збільшення витрат на пальне, подовження часу польотів та порушення розкладів. Це призводить до зростання експлуатаційних витрат. Навіть незначне зростання цін на нафту, як-от підвищення ціни на Brent на 8% з минулого четверга, значно впливає на витрати авіакомпаній. Акції великих авіаперевізників вже зазнали падіння після ізраїльських атак на військову інфраструктуру Ірану.

Постійна адаптація до конфліктів

Авіакомпанії змушені частіше адаптувати свої маршрути через військові конфлікти по всьому світу. Зокрема, рейси до Тель-Авіва та інших напрямків на Близькому Сході неодноразово призупинялися та відновлювалися після нападу ХАМАС на Ізраїль у 2023 році. За даними Flightradar24, з початку конфлікту між Ізраїлем та Іраном було скасовано понад 3000 рейсів на Близькому Сході. Хоча повітряний простір над Іраном, Іраком та Сирією переважно вільний, європейські перевізники з міркувань безпеки вирішили не літати над північною Саудівською Аравією, обираючи маршрути через Саудівську Аравію та Єгипет.

Вплив на пасажирів та довгострокові наслідки

Ці потрясіння відбуваються одразу після аварії рейсу Air India, що прямував до Лондона. Через неї загинуло понад 290 людей. Аналітики вважають, що ця подія може зробити пасажирів більш нервовими щодо бронювання квитків на літаки Boeing Dreamliner.

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«Авіакатастрофа Air India сталася, і буквально через день почалася війна», — прокоментував Стів Трент, аналітик авіакомпаній Citigroup.

Додає, що «проблеми продовжують накопичуватися». Подальше обмеження доступного повітряного простору є «головним болем» для авіакомпаній. Адже будь-яка зміна маршруту в цьому жвавому регіоні є дорогою, що може призвести навіть до потреби в додаткових зупинках для дозаправки та зміни екіпажів, якщо конфлікт пошириться.

Нагадаємо, літак авіакомпанії Air India, що прямував до лондонського Гатвіка, розбився в аеропорту міста Ахмедабад на заході Індії.

На борту літака, що розбився в Індії внаслідок авіакатастрофи з 242 пасажирами на борту, українців не було.

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