Світова нафта під загрозою: гендиректор Chevron повідомив про наслідки війни США і Ірану

Війна США з Іраном спричинила значно серйозніші потрясіння для світового нафтового ринку, ніж війна Росії проти України.

Про це генеральний директор Chevron Майк Вірт заявив під час енергетичної конференції CERAWeek.

Ринки не встигають адаптуватися

За словами Вірта, глобальні ланцюги постачання нафти та нафтопродуктів зазнали суттєвих перебоїв, а відновлення балансу після відкриття ключових маршрутів постачання, зокрема Ормузької протоки, потребуватиме часу.

«У нас зараз є значні обсяги нафти і газу, які не надходять на ринок. Навіть після стабілізації ситуації знадобиться час, щоб відновити запаси потрібних сортів нафти та видів пального», — зазначив він.

Наслідки для глобального ринку

Очільник Chevron наголосив, що атаки на танкери та енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході завдали більшого удару по ринку, ніж російсько-українська війна.

За його словами, країни Азії вже стикаються з дефіцитом дизельного пального та авіаційного палива, постачання скрапленого газу (LNG) та добрив ускладнене, а частина виробничих потужностей могла бути пошкоджена або зупинена.

Невизначеність щодо видобутку

Вірт також зазначив, що наразі складно оцінити масштаби пошкоджень інфраструктури та обсяги зупиненого видобутку.

Водночас міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що очікує відновлення стабільності на ринку у відносно короткі терміни та закликав компанії збільшувати видобуток.

«Ринок надсилає сигнали — і вони зрозумілі: потрібно більше виробництва», — сказав він.

Що це означає для ринку нафти

На тлі геополітичної напруженості енергетичні компанії готуються до періоду перебудови глобальних ланцюгів постачання, який може затягнутися навіть після стабілізації ситуації в регіоні Ормузької протоки.